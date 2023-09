Gießhübl wächst - ebenso wie die Herausforderungen

Gießhübl ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Das zeigt sich in der Tatsache, dass das in den 1970er-Jahren gebaute Gemeindeamt, den Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, ebenso wie der Bauhof, der aus den 1980ern stammt. „Wir haben uns seitdem verdreifacht”, weiß Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, „wir haben jetzt mit den Zweitwohnsitzern 3.000 Einwohner”. Man sei auch im Gemeindeamt personell am Limit. Die Einführung eines digitalen Aktes soll noch heuer oder spätestens nächstes Jahr über die Bühne gehen.

Beim Blick auf die Bevölkerungsstruktur zeigt sich Gießhübl als nahezu reine Wohngemeinde, ohne nennenswerte Betriebsansiedelungen, und somit auch mit wenig Kommunalsteuer. „Wir haben einen Akademikeranteil von 95 Prozent, Leute mit hohem Einkommen, wir haben keine Unternehmen, bei uns wohnen die Geschäftsführer derselben.”

Diskussion über Zukunft des Bauhof-Areals

Nachdem nun der Bauhof einen neuen Standort bekommt, ist noch unklar, wie die Zukunft des freiwerdenden Areals aussieht. „Es gab da bereits eine Diskussion über einen Verkauf an einen Supermarkt”, bestätigt Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, „der würde zwar finanziell am meisten bringen, aber der Bevölkerung am wenigsten, ich sehe da keinen Bedarf, zumal das auch einen enormen Verkehrszuwachs bedeuten würde”.

Dieser Meinung ist auch Alexander Pschikal, SPÖ: „Wir wollen nicht, dass das Grundstück verkauft wird.“ Auch das benachbarte Autohaus habe Nutzungsinteresse bekundet: „Über die Zukunft des Areals wird noch zu diskutieren sein.“

Für Seiringer ist klar: „Auch die Bevölkerung sei dafür, dass das Grundstück im Eigentum der Gemeinde bleiben soll. Ich denke, es sind alle einig, allenfalls über eine Verpachtung als Lagerfläche nachzudenken. Die Gießhüblerinnen und Gießhübler wollen hier Ruhe und keine zusätzliche Verkehrsfrequenz.”