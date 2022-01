Brunn am Gebirge: Neuer Kindergarten als Verkehrs-Erreger

e Bedingt durch das stetige Wachstum der Bevölkerung benötigte die Gemeinde eine zweite Volksschule, die in der Schubert-Straße errichtet wurde, und wo nunmehr in weiterer Folge ein Kindergarten entstehen soll.

Doch dieses Projekt ist nicht unumstritten.

Allein schon der Verkehr in der Früh und am Nachmittag sorgt bei der Volksschule täglich für ein Verkehrschaos (Falsch- und Schrägparker auf verbotenen, privaten bzw. der Feuerwehr vorbehaltenen Flächen, illegale Umkehrmanöver). Auch der Zubringerverkehr zur Autobahn wird dadurch teilweise stark beeinträchtigt.

Die Polizei verzichtete bislang auf Strafen und versucht, durch Aufklärung die Situation zu entschärfen.

Nun aber soll auch der Zugang des Kindergartens just in der Schubert-Straße situiert werden, was, so die Befürchtung von Anrainern und Wirtschaftstreibenden, zu noch mehr Chaos führen wird.

ÖVP für Eingang auf Rennweg-Seite

Schon bei der Einreichung der Pläne gab es heftige Diskussionen, da SPÖ und NEOS den Eingang des Kindergartens in der Schubert-Straße bevorzugten, die ÖVP den Eingang aber am Rennweg sehen wollte. Parkplätze zum Ein- und Aussteigen sind nicht geplant. „Uns ist die Problematik dieser Situation vollkommen bewusst, vor allem die Wirtschaftstreibenden leiden unter der Situation“ sagt Verkehrsreferent Christian Schmitzer (NEOS), „deshalb brauchen wir eine praktikable Lösung“.

Eine von der ÖVP in Auftrag gegebene Studie (Rosinak & Partner) unterlegt die Befürchtung, dass sich die Situation verschärfen wird. „Die Orts-Regierung pfeift einfach auf die Studie und die Tatsache des täglichen Verkehrschaos und zeigt erneut ihre Inkompetenz in der Planung großer Projekte“, wettert ÖVP-Gemeinderat Oliver Prosenbauer.

Markus Pallanits, selbst ÖVP-Gemeinderat, Wirtschaftstreibender und unmittelbar Betroffener, hat „sowohl den Bürgermeister als auch den zuständigen Gemeinderat mehrmals auf diese Situation aufmerksam gemacht, jedoch ohne Reaktion. Es gab die Zusage, dass der Eingang des Kindergartens am Rennweg geplant wird“.

Schmitzer erklärt: „Aus den am Rennweg bestehenden sieben Längsparkplätzen werden zwölf bis dreizehn Schrägparkplätze, die Lehrerparkplätze bei der Volksschule sollen erweitert werden“.

Ortschef will Areal als Spielfläche erhalten

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, sieht die Lage „nicht so dramatisch“ und bestätigt, dass die Parksituation entschärft werden soll, um „die Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringen zu können, der Bau des Einganges am Rennweg war nur eine Variante“. Als Grund nennt Linhart, dass „durch die Errichtung des Einganges am Rennweg sehr viel Grünfläche verloren gegangen wäre. Eine Fläche, die jetzt den Kindern zum Spielen zugutekommt“.

Volksschuldirektorin Margot Baier bringt die Situation auf den Punkt: „Leider wird das öffentliche Verkehrsangebot nicht angenommen und den Eltern ist nicht bewusst, dass sie die größte Gefahr für ihre Kinder sind.“