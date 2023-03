Spannend: Die Burg erhält einen Schattenturm

Mit „Don Quijote“ hat Miguel de Cervantes anno 1605 einen literarischen Meilenstein gesetzt. Der bedeutende Roman in der Fassung des 1988 geborenen deutschen Schriftstellers Jakob Nolte feierte 2019 bei den Bregenzer Festspielen (in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin) Welturaufführung. Als langjährigem Intendanten (2009 bis 2018) des Vorarlberger Landestheaters war Alexander Kubelka das Stück ein Begriff. Ein Stück, mit dem er in seine Premierensaison als künstlerischer Leiter der Sommerspiele Perchtoldsdorf geht.

Die Suche nach den Protagonisten ist abgeschlossen. Bei der Hauptrolle habe Kubelka „rasch an Gregor Seberg gedacht. Ich habe mit ihm vor etwa 20 Jahren in Ibsens ,Ein Volksfeind‘ im Stadttheater Klagenfurt zusammen gearbeitet und mich erinnert, wie er eine kleine Rolle zu einer riesengroßen gemacht hat“. Ergo habe er ihm das Textbuch geschickt und prompt die Zusage erhalten.

Von „Kraftvoller Geist“ bis zur „Traumgestalt“

Don Quijotes Konterpart Sancho Pansa wird von Lukas Spisser dargestellt, ein Südtiroler, den Kubelka aus Vorarlberger Zeiten im Landestheater kennt. „Er ist der treibende, kraftvolle Geist“, den es brauche, um die Geschichte zwischen dem Phantasten (Don Quijote) und dem Realisten (Sancho Pansa) nachdrücklich umzusetzen. „Die Dialoge der beiden bilden in einer Art und Weise unsere eigenen Konflikte ab.“

Es wird auch eine Dulcinea geben, jene Traumgestalt, „der Don Quijote nie begegnet ist, die aber trotzdem weltliterarische Bedeutung erlangt hat“, betont Kubelka. Bei der Suche nach der richtigen Akteurin hat er sich auf die Vorschläge des Musiker- und Komponisten-Duos Max Tschida & Tobias Faulhammer verlassen. Die Wahl fiel auf Clara Montocchio, einer jungen Wienerin mit südafrikanischen Wurzeln, die an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien Jazz- und Popgesang studiert. Sie strahle Sinnlichkeit aus, sei „ein Ereignis, eben eine Traumgestalt“, schwärmt Kubelka.

Als Dramaturgin konnte Susanne Felicitas Wolf gewonnen werden, die man auch von ihrer Tätigkeit beim Kultursommer Laxenburg kennt. Kubelka wird höchstpersönlich Regie führen und sich mit Elisabeth Strauß auch um das Bühnenbild kümmern. Das soll einfach und doch eindrucksvoll ausfallen, verspricht der Intendant. Vor dem bestehenden Turm wird es einen „Schattenturm“ geben, der die Verbindung zur psychischen Verfassung Don Quijotes darstellt. Der (Spiel-)Boden gleicht einer Mure, die symbolisch auf die Herausforderungen der Gegenwart hinweisen soll: „Schützengräben, Klimakrise.“

Mit dem Stück wolle Kubelka herausarbeiten, dass es „wichtig ist, nach dem Scheitern wieder aufzustehen. Das ist die Botschaft, die wir als Schauspieler vermitteln können. Ich habe große Lust darauf, aufzuzeigen, dass man sich trauen soll, Visionen auszuleben und neue Räumen zu öffnen“.

Los gehen die Proben ab 2. Mai in der „Zacherl-Fabrik“ in Wien-Döbling, ab Mitte Juni wechselt das komplette Team dann nach Perchtoldsdorf, am Donnerstag, 29. Juni, steht die Premiere an.

Sommerspiele Perchtoldsdorf

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.