Don Quijote: Viele Schritte bis zum Gesamtkunstwerk

Bürgermeisterin Andrea Kö hieß die Gäste „zur Doppel-Premiere“ herzlich willkommen: Premiere für „Don Quijote“ in der Fassung von Jakob Nolte und Premiere für Intendant Alexander Paul Kubelka. Bevor die Ortschefin ein vergnügliches Freilufterlebnis vor der prächtigen Burgkulisse wünschte, dankte sie nicht nur dem Darsteller-Team, sondern auch „allen Sponsoren, ohne die all das nicht möglich wäre“. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, blickte kurz gen Himmel und merkte an: „Auch den meteorologischen Sommer ist nicht immer Verlass, auf den NÖ-Theatersommer schon. Danke, dass Perchtoldsdorf eine der ersten Gemeinden ist, die uns heuer den Sommer kulturell verschönert.“

Kubelka, der auch als Regisseur und Bühnenbildner fungierte, betonte, er sei schon während der Probenzeit „von den Künstlern beschenkt“ worden. Umso mehr freue es ihn, alles „zu einem Gesamtkunstwerk zusammenführen zu dürfen, das man Theater nennt“.

Roman Danksagmüller, Christiane Teschl-Hofmeister, Christoph Kö, Alexander Paul Kubelka, Andrea Kö, Hans Stefan Hintner, Karin Bittermann. Foto: Dworak

Unter anderem ließen den Premierenabend Kubelkas Vorvorgängerin Barbara Bissmeier, der Perchtoldsdorfer Don Quijote des Aufführungsjahres 2006, Johannes Terne, Schauspieler Stefano Bernardin (auch er war damals in mehreren Rollen mit dabei), Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, Ex-Landesrat Martin Eichtinger, die Landtagsabgeordneten Martin Schuster und Indra Collini, der langjährige „Theater an der Wien“-Intendant Roland Geyer, der nunmehr das Johann Strauß-Festjahr 2025 vorbereitet, Alt-Pfarrer Ernst Freiler, „Frau in der Wirtschaft“ Elisabeth Dorner, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht, Andreas Rottensteiner, der im Juli erneut vier Acts (Stefano Bernardin, Gery Seidl, Nino aus Wien, Simone Kopmayer & Viktor Gernot) für die Freiluftbühne vorbereitet hat, und ORF-„Heute in ihrer Primetime-The Voice“-Roman Danksagmüller nicht aus.