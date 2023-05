Partnergemeinden feiern Goldene Hochzeit

Donauwörth, eine Große Kreisstadt in Bayern mit knapp 20.000 Einwohnern, und Perchtoldsdorf, Österreichs zweitgrößte Marktgemeinde mit etwa 15.000 Einwohnern, sind fast 500 Kilometer voneinander entfernt. Und gehören seit 50 Jahren dennoch untrennbar zusammen. Dieses halbe Jahrhundert Städtepartnerschaft wurde am Wochenende in Perchtoldsdorf ausgiebig gefeiert. Eine 100-köpfige Delegation, angeführt von Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Vorgänger Armin Neudert sowie den Bürgermeistern Josef Reichensberger, Michael Bosse und Albert Riedelsheimer wohnte dem Festakt am Samstagabend in der Burg Perchtoldsdorf bei.

Bürgermeisterin Andrea Kö und Kulturreferentin Johanna Mayerhofer überreichten Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert die Ehrenplakette in Gold. Foto: Pam

Gastgeberin, Bürgermeisterin Andrea Kö, erinnerte sich an eine einst gefallene Aussage über das Zustandekommen der Verbindung: „Donauwörth war der Freier, Perchtoldsdorf die Braut. Eine Ehe mit Bestand, wir feiern Goldene Hochzeit.“ Zudem freute sich die Ortschefin über die nach wie vor „herzliche, lebendige Partnerschaft über Grenzen hinweg“ und bedankte sich bei allen – von Vereinen über Einzelpersonen bis hin zur Politik - , die „die Städtepartnerschaft durch Engagement und Aktivitäten fördern“. Dass sich im Laufe der 50 Jahre sogar eheliche Beziehungen ergeben habe, lasse sich dokumentieren: „Es gibt auch Perchtoldswörther.“

Kein Hochzeitstag ohne Geschenk. Perchtoldsdorf hat die Patenschaft über eine hochkarätige Donauwörth-Litographie übernommen, womit das Werk aus der Feder von Jakob Alt in der Österreichischen Nationalbibliothek dauerhaft gepflegt werden kann. „Das soll unsere ewige Verbundenheit zeigen und Grundstein für das nächste halbe Jahrhundert sein“, betonte Kö und übergab Sorré eine Replik des Exponats.

Der Oberbürgermeister revanchierte sich mit einem Exemplar aus dem Käthe-Kruse-Puppenmuseum und stellte klar: „Ein starkes Bündnis ist kein Selbstläufer, es bedarf Menschen, die die Partnerschaft leben und von Generation zu Generation tragen.“ Und um beim Hochzeits-Thema zu bleiben: „Aus einst zierlichen Fäden ist ein starkes Band entstanden.“ Gemeinsam werde man die Freundschaft in die Zukunft tragen.

Zeitzeuge Anton Plessl, Moderatorin Michaela Perger-Marboe und Poldi Wurth, der vom seinem ersten Besuch in Donauwörth berichtete: "Die hatten nur Bier und weiße Würste." Foto: Dworak

Der Weg zur Partnersuche

Anton Plessl (81), SPÖ, seit 1970 Mitglied des Perchtoldsdorfer Gemeinderats, hatte als „Zeitzeuge“ Antworten auf die Frage, wie es eigentlich zur Partnerschaft gekommen ist, parat. Donauwörth sei auf der Suche nach Partnerstädten gewesen, sei aber anno dazumal „überall abgeblitzt“, schmunzelte Plessl. Bis Donauwörths Langzeit-Bürgermeister Alfred Böswald (1970 bis 2002) bei einem Wien-Besuch diesbezüglich ungeniert Felix Slavik, Stadtchef der Bundeshauptstadt, gefragt haben soll. Der habe abgelehnt und auf Wiens Nachbargemeinden wie „Schwechat, Purkersdorf oder Perchtoldsdorf“ verwiesen. Nach einem Schriftverkehr zwischen Böswald und Franz Kamtner (1955 bis 1975 Bürgermeister in Perchtoldsdorf) kam es zu einem ersten persönlichen Treffen im April 1973, in der Höldrichsmühle in Hinterbrühl wurden Nägel mit Köpfen gemacht, die Partnerschaftsurkunde wurde im Oktober 1973 unterzeichnet.

