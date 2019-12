Mit einem Duo an der Spitze will die Grüne Ortsgruppe im Wahlkampf punkten. Simone Jagl und Karl Wagner sind beide schon bewährte Kräfte im Gemeinderat, Jagl fungierte bislang als Sprecherin der Ortspartei.

Auf den Plätzen 3 und 4 wurden Anne-Marie Kern und Neuzugang Kerstin Haas-Maierhofer gewählt. Jagl betont: „Ganz besonders freut uns, dass wir unser Team in den letzten Wochen und Monaten mehr als verdoppeln konnten.“

Umweltgemeinderat Karl Wagner fügt hinzu: „Mit jungen, kompetenten Aktivistinnen und Aktivisten sind wir fit für die kommende Legislaturperiode.“

Quereinsteigerin Kerstin Haas-Maierhofer will ihre Kompetenz als Mutter und als Webdesign-Expertin zukünftig einbringen. Schon am vergangenen Montag stellte sich das neue, grüne Team am diesmal öffentlichen „Grünen Montag“ der Bevölkerung in der Jubiläumshalle vor. Forcieren wollen die Grünen Themen wie mehr Transparenz im Gemeinderat und Bürgerbeteiligung bei großen Projekten.