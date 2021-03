In der Gemeinderatssitzung, die per Umlaufbeschluss abgehalten wurde, haben die Mandatare das detailreiche Konzept zur Stadt- und Dorferneuerung, das in Kooperation mit dem Land NÖ durchgeführt wird, mehrheitlich abgesegnet.

Der Projektplan wurde gegen die Stimmen der ÖVP beschlossen. VP-Fraktionsführer Werner Deringer sieht die anderen Fraktionen zu wenig in die Konzepterstellung eingebunden und begründet seine Ablehnung so: „Der Fragebogen war ein Alleingang der SPÖ, ohne hier irgendetwas in irgendeiner Form mit den anderen Parteien abzusprechen.“ Gemeinsames Leitziel könne er keines erkennen: „Die Projekte sind sehr schwammig formuliert, es ist ein Sammelsurium an SPÖ-Veranstaltungsideen.“

Deringer hätte sich nachhaltigere und innovativere Konzepte gewünscht: „Es sind keine Projekte, die uns herausfordern und verändern.“

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, ist froh, dass das Grundkonzept zu dem Projekt trotz Pandemie beschlossen wurde: „Die Bürger konnten sich online einbringen, wir wollten die Grundpfeiler rasch unter Dach und Fach bringen, um auch die zur Verfügung stehenden Fördermittel des Landes ausschöpfen zu können.

Den Vorwurf mangelnder Einbindung kann er nicht nachvollziehen. „Die Fraktionen konnten online bei jeder Sitzung dabei sein, haben sich aber nicht alle eingebracht. Ich finde es verwunderlich, dass gegen ein Zukunftskonzept gestimmt wird.“

Projektberaterin Christine Hofbauer von NÖ-Regional, die den Beteiligungsprozess begleitet, freut es, dass sich derart viele Bürger eingebracht und aktiv mitgearbeitet haben: „Im März werden bereits einige Arbeits- und Projektgruppen starten und wir hoffen auf persönliche Treffen. Alle Bürger von Guntramsdorf sind wieder eingeladen, sich einzubringen.“

www.gtdf2030.at