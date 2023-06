MA 2412 findet seine Fortsetzung im Wald von Gaaden

Michael „Mike“ Weber (Alfred Dorfer) und Engelbert Breitfuss (Roland Düringer), beide in die Jahre gekommen und inzwischen in Pension, treffen einander im Forst wieder. Und wie nicht anders zu erwarten, dürfen sich die Zuseher auch in dieser Reloaded-Variante auf den gewohnten Witz freuen. Gaadens Ortschef Anton Jenzer und Vizebürgermeisterin Christine Kraus, begleitet von Gemeinderat Christian Brenn, besuchte das Schauspieler-Duo am Set: „Es war spannend, bei den Dreharbeiten zuzuschauen und zu erleben, wie hier ein riesiges Team von 30 bis 40 Leuten bei der Arbeit ist”, strahlte Jenzer. Unter der Regie von Peter Payer werden die Folgen „In der Politik" und „Im Wald" gedreht, die 2024 zu sehen sein werden.