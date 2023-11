Drei Mödlinger Bezirksgemeinden kommunizieren vorbildlich

Insgesamt gab es bei dem von der Kultur.Region.Niederösterreich initiierten Wettbewerb „KOMM:KOMM (KOMMunale KOMMunikation) in Niederösterreich“ 87 Einreichungen in fünf Kategorien. Die Herausforderungen für die Gemeinden sind vielfältig: Wie werden Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp & Co genützt, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten? Mit welcher Kreativität und Nachhaltigkeit gelangen kommunale Themen an die Menschen?

Gesucht wurden die besten Gemeindezeitungen, die besten Websites, die besten Social-Media-Auftritte sowie besondere Kommunikationsformate mit Bürgerinnen und Bürgern. Eine Sonderwertung gab es für Regionalkultur in den Gemeinden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, gratulierte allen Teilnehmern: „Es ist immer wieder beeindruckend, welche journalistische Qualität die Gemeindezeitungen aufweisen. Aber auch die Websites und die Social-Media-Auftritte überzeugen durch ihre Professionalität. Die unterschiedlichen Einreichungen zeigen, dass der Kommunikationsmix von sogenannten alten und neuen Medien der Weg zum Erfolg ist.“

Für Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber ist „die gelungene Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern für ein intaktes Gemeindegefüge enorm wichtig. Mit dem Lehrgang KOMM:KOMM bieten wir seit 2019 eine maßgeschneiderte Weiterbildung für alle Kommunikationsverantwortlichen in den Kommunen an. Bisher haben 80 Gemeinden unser Angebot genutzt, was zeigt, dass die Gemeinden ihre Kommunikationsstrategien sehr ernst nehmen“.

Platz 2 für Kaltenleutgeben in der Sonderwertung "Regionalkultur in den Gemeinden : Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Autorin Gerhild Krutak und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl. Foto: Daniela Matejschek, DANIELA MATEJSCHEK

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, und sein Team jubelten über den 1. Platz in der Kategorie „Besonderes Kommunikationsformat mit Bürgerinnen und Bürgern“, Wiener Neudorfs Ortschef Herbert Janschka, ÖVP, freute sich über den 3. Platz in der Kategorie „Bester Social-Media-Auftritt“ (Sieger: St. Pölten) und Kaltenleutgebens Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP, erhielt eine Auszeichnung für den 2. Platz in der Kategorie „Sonderwertung Regionalkultur in den Gemeinden“ (Sieger: Mistelbach).