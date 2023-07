15-Jähriger im April wegen seiner Jacke in Wiener Neudorf überfallen

Drei bislang unbekannte Täter sind verdächtig, am 9. April dieses Jahres gegen 18.15 Uhr, einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Mödling die Jacke, deren Wert sich im niedrigen dreistelligen Eurobereich befindet, unter Anwendung von körperlicher Gewalt in Wiener Neudorf geraubt zu haben. Dabei habe ein Täter das Opfer gegen eine Mauer gedrückt und ihm einen Stoß mit seinem Knie in den Bauch versetzt. Das Opfer habe aus Furcht vor weiteren Schlägen seine Jacke ausgezogen und dem unbekannten Täter übergeben. Die beiden anderen unbekannten Täter passten auf, falls sich jemand den Burschen genähert hätte.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Wr. Neudorf unter der Telefonnummer 059133-3344, erbeten.