Sochor-Logistiklager in Achau offiziell in Betrieb

Drei Tage lang feierte der Baustoffhändler Sochor die offizielle Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums in Achau. Dafür hatte das Unternehmen, das in vierter Generation in Familienbesitz ist, ein beeindruckendes Festzelt am Firmengelände aufgestellt. Geschäftsführer Markus Hutschinski hatte auch eine mehrtägige Feier eingeplant: „Am Mittwoch feierten wir mit Geschäftspartnern und der Gemeinde, am Donnerstag mit den Lieferanten und der Freitag war für unsere Mitarbeiter reserviert.“ Der Spatenstich erfolgte im Herbst 2021, vor Pandemiebeginn hatte Sochor den entsprechenden Grund von der Firma Schrack, die 2017 das gesamte Areal erwarb, gekauft.

Lkw fahren über die Autobahn

Markus Hutschinski ist davon überzeugt, dass das Zusammenleben mit den Nachbargemeinden reibungslos über die Bühne gehen wird. „Unsere Lkw fahren über die Autobahn und nicht die Gemeinden“, betonte der Geschäftsführer. Auch Achaus Bürgermeister Johannes Würstl war zur Eröffnung gekommen, gemeinsam mit Amtsleiterin Barbara Supper, Geschäftsführenden Gemeinderat Rudolf Moser, Vizebürgermeister Rudi Sattler, Gemeinderätin Doris Koch und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr, wie Kommandant Christian Giwiser, die das Unternehmen im vorbeugenden Brandschutz beraten haben. Als Generalunternehmer zeichnete die Firma Goldbeck-Rohmberg, verantwortlich, ausführender Baumeister war Michael Erlinger, geplant wurde der Bau von den Architekten Viktor Marschalek und Ralf Mühlbacher. Als besondere Nachspeise gab es Eis vom Schwedenplatz. Für die Verteilung sorgte Geschäftsführer Silvio Molin Pradel höchstpersönlich, der verriet: „Wir verwenden nur die besten Zutaten für unser Speiseeis, unter anderem Bio-Milch von der NÖM.“

Eis vom Schwedenplatz: Johannes Kauer, Petra Tagger-Hutschinski, Silvio Molin Pradel und Markus Hutschinski. Foto: Judith Jandrinitsch

