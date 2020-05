NEOS-Gemeinderat Andreas Stock ist verwundert: „Von 14 Ausschüssen hat seit der konstituierenden Sitzung am 29. Februar nur einer einmal getagt. Die vorgesehenen Ausschusssitzungen wurden abgesagt und lediglich auf die Möglichkeit verwiesen, dass Themen aus den Ausschüssen im Stadtrat abgehandelt werden können.“ Es gebe somit seit über zwei Monaten „keine aktive Ausschussarbeit oder politischen Diskurs“.

Daher haben die NEOS im Rahmen der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der die Abhaltung von Ausschusssitzungen per Videokonferenz fordert.

„Die Covid-19-Krise erfordert außergewöhnliche Maßnahmen, deren Folgen sich durch alle Bereiche und Gesellschaftsschichten ziehen. Videokonferenzen sind im Jahr 2020 ein gängiges Instrument in Unternehmen, Universitäten und Schulen“, machte Stock deutlich: Der rechtliche Rahmen, der es erlaube, Ausschussarbeit auch via Telefonkonferenzen abzuhalten, wurde am 16. April im NÖ Landtag beschlossen.

„Unsere Haltung dazu ist ganz klar“, betonte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP: „Gemeinderatssitzungen und Stadtratssitzungen werden auch zukünftig unter Einhaltung der gebotenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen physisch stattfinden.“ Das sei auch die gelebte Praxis im Landtag und Nationalrat, sagte der Stadtchef. Die Gemeinderatssitzung in der Europahalle habe gezeigt, dass „dies auch problemlos möglich ist“. Für die Durchführung von Ausschüssen via Telefonkonferenz müsste jedenfalls die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien garantiert sein“, meinte Hintner.

Datenschutz ist noch Hemmschuh

Nach Aussage des Datenschutzbeauftragten der Stadt Mödling erfüllen viele derzeit am Markt befindliche Anbieter die notwendigen Standards nicht. Daher wurde der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)-Ausschuss (Stadtrat Klaus Hochkogler, Grüne) damit beauftragt, „eine im Sinne des Datenschutzes sichere Lösung zu erarbeiten“, ergänzte der Stadtchef.

Für Grünen-Sprecher & Gemeinderat Gerhard Wannenmacher gibt es jedenfalls „keinen Grund, keine Ausschusssitzung zu machen. Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden“.

Drechsler: Nicht auf Infos warten

Auch für Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, gibt es „genügend technische Möglichkeiten, Sitzungen abzuhalten. Ich mache das seit Jahren auch beruflich“. Nichtsdestotrotz lässt sie den NEOS-Unterton nicht gelten, sie würden ohne Ausschüsse keine Infos erhalten: „Ich habe als Bürgerliste-Mandatarin auch einmal klein angefangen und mir alles, was ich wissen wollte, erklären lassen.“ Drechsler Nachsatz: „Auch jetzt findet Arbeit statt. Man muss nur teilnehmen wollen.“

Ihren „Stadtentwicklungsausschuss“ werde sie „physisch ansetzen. Das lässt sich ein einem großen Raum leicht machen“.