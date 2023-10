27.000 Kilometer emissionsfrei durch Mödling

„Nach fast einem Jahr Betrieb lässt sich sagen, dass die E-Scooter sehr positiv angenommen werden“, ist Energie-Stadtrat Otto Rezac, ÖVP, zufrieden. Von Oktober 2022 bis Anfang September 2023 wurden 16.403 Fahrten mit einer Gesamtstrecke von 26.815 km zurücklegt. Die meisten Fahrten beginnen und enden – wie zu erwarten war - beim Bahnhof. Die Strecken werden gemeinsam mit der Betreiberfirma TIER Mobility laufend analysiert, um den Betrieb und die festgelegten Abstellplätze für die E-Scooter optimieren zu können.

Bewährt habe sich auch das stationsbasierte Modell, für das sich die Stadtgemeinde entschieden hat, ergänzte Rezac: „Die Scooter dürfen nur auf den dafür vorgesehenen insgesamt 46 Abstellflächen geparkt werden. Außerdem gelten in sensiblen Zonen - wie zum Beispiel der Innenstadt - generelle Fahrverbote sowie reduzierte Geschwindigkeiten in Parkanlagen und Wohnstraßen.“ Was nach wie vor notwendig sei, ist der Hinweis, dass für E-Scooter dieselben Regeln gelten wie für Radfahrer: Fahren am Gehsteig ist verboten.

Patrick Grundmann von TIER Mobility ist auf NÖN-Anfrage „mit der Auslastung unserer 100 E-Scooter in Mödling bislang sehr zufrieden. Ob wir unser Betriebsgebiet und die Flotte erweitern, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“. Einen Wunsch deponierte Grundmann noch: „Wir würden wir es begrüßen, wenn noch weitere Parkflächen dazukommen könnten.“