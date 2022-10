Breitenfurt: Weg für Friedrich Torberg

Von 1964 bis zu seinem Tod lebte der österreichische Schriftsteller Friedrich Torberg (1908 bis 1979, „Der Schüler Gerber“, „Tante Jolesch“) in Breitenfurt. „Er war sehr gerne hier, weil er die Ruhe für seine Schriftstellerei gesucht hat“, erläuterte Gemeinderätin Andrea Mazanek, ÖVP, bei der Eröffnung des Friedrich Torberg-Weges (in der Nähe der Bushaltestelle beim Augustineum Richtung Kirche). Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP, und Vizebürgermeister Ferdinand Weißmann, SPÖ, erinnerten sich an Torberg, den sie in ihrer Jugend „persönlich gekannt, ihn aber nie als Schriftsteller wahrgenommen haben“.

Gewohnt hat Torberg am Grundstück des Komponisten und Kabarettisten Gerhard Bronner (1922 bis 2007), mit dem ihn tiefe Freundschaft verbunden hat. Tief war auch die Freundschaft zu der weltberühmten deutschen Schauspielerin Marlene Dietrich, die sich „verstreut über ganz Europa immer wieder mit dem Autor getroffen hat“, wie Wolfgang Ludwig, Initiator der Weg-Benennung, berichtete.

„Torberg war ein typischer Künstler, der sich nicht einmal selbst ein Pflaster selbst aufkleben konnte“

Auch Maria Lederer, 22 Jahre lang Haushälterin des Künstlers, nahm am Festakt teil. „Torberg war ein typischer Künstler, der sich nicht einmal selbst ein Pflaster selbst aufkleben konnte“, schmunzelte sie.

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von Qing-Zhao Chen und Georg Banert, Lehrende an der Musikschule Breitenfurt, mit einem Stück von Georg Friedrich Fuchs.

