Ein Leben für Kinder und Bücher: Vösendorferin mit 93 geehrt

Gusti Schindler ist mit 93 Jahren immer noch Kinderfreundemitglied. Dieser Organisation beigetreten ist sie 1962, als ihr Mann Karl die Ortsgruppe Vösendorf übernahm. Die lange Mitgliedschaft ist mit ein Grund, warum der Kulturverein Vösendorf mit Obmann Meinhard Kronister die Feierstunde für Gusti Schindler ins Leben gerufen hat, um die aus der SPÖ Vösendorf nicht wegzudenkende Frau für ihr Lebenswerk zu ehren.

Unter den Ehrengästen waren auch die beiden Kinderfreunde-Bezirksvorsitzenden Josef Farthofer und Josef Zara. Letzterer hatte Schindler bei einem Pfingstlager 1974 in Graz kennengelernt. Er erinnert sich: „Freundschaften wurden geschlossen, ich lernte Gusti damals kennen und schätzen.“ Auch der Landesvorsitzende der Kinderfreunde NÖ, Trumaus Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross betonte: „Es wird Zeit, Gusti in das Licht zu rücken. Denn selbst hat sie sich nie in den Vordergrund gestellt. So, wie viele ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nie in den Vordergrund drängen, aber ohne ihr Engagement wäre das mittelständische Unternehmen Kinderfreunde nicht zu führen. Der viel wichtigere Teil dieses Unternehmens sind die Ehrenamtlichen, die in den Ortsgruppen tätig sind.“ Die ehrenamtlich tätigen der Blaulichtorganisationen stünden viel öfter im Rampenlicht.

Josef Farthofer, Gusti Schindler, Heinrich Vitrovec und Josef Zara mit dem Porträt der Geehrten, das jetzt in der Bibliothek hängt. Foto: Judith Jandrinitsch

Geboren wurde die Geehrte am 4. August 1930 in Sommerein als viertes Kind von Maria und Jakob Gröger. Aufgrund der Kriegsereignisse und der Tatsache, dass Sommerein einem Truppenübungsplatz weichen sollte, übersiedelte die Familie erst nach Katzelsdorf, dann nach Tulln und kam 1942 schließlich in Siebenhirten an. 1943 kauften ihre Eltern zwei Baugründe in der Vösendorfer Tröbersiedlung. 1944 zerstörte ein Bombentreffer die Wohnung im 23. Bezirk in Wien, ihre Mutter wurde verschüttet und konnte nur mehr tot geborgen werden. Danach zog der Vater mit den Kindern nach Neu-Guntramsdorf. Ab 1948 arbeitete sie bei der Firma Klinger in Gumpoldskirchen, nach Schulungen und Kursen war sie als Krankenschwester in der Sanitätsstation des Betriebsarztes bei Klinger bis zu ihrer Pensionierung tätig. 1956 übersiedelte sie mit ihrem Lebensgefährten nach Vösendorf, erst 1959 wurde geheiratet. Sie begleitete ihren Mann zu allen mit den Kinderfreunden verbundenen Aktivitäten, als ihr Karl 1979 starb, übernahm sie die Ortsgruppe. Sie setzte dabei ihre eigenen unvergessenen Akzente, wie mit der Organisation des Kindermaskenballs, der bis heute legendär ist, „weil da ganz Vösendorf im Kultursaal zusammenkam, ob alt oder jung“, erinnerte sich Kronister.

Kultur spielte für sie immer große Rolle

Doch ihr Leben gehörte nicht nur den Kindern, sondern auch der Kultur. Als der Kulturverein 1983 im alten Schloss gegründet wurde, war Gusti Schindler von der ersten Stunde an mit dabei. 1984 eröffnete sie die erste öffentliche Leihbibliothek im alten Schloss und leitete sie bis 2022. Als Bibliotheksleiter folgte ihr Altbürgermeister Meinhard Kronister, SPÖ, nach, auch, „um das Lebenswerk von Gusti Schindler auch in Zukunft fortzuführen“. Doch auch bei der Kultur gibt es einen Brückenschlag zu den Kindern. Im heutigen Bürgermeisterzimmer begann Gusti Schindler mit 500 privaten und geschenkten Kinderbüchern eine Bücherei für Kinder aufzubauen. Im Laufe der Zeit wuchs der Bücherbestand stetig und wurde auch auf Erwachsenenliteratur ausgeweitet. Es ist auch auf die Initiative von 25 weiblichen Gründungsmitgliedern des Kulturvereines zurückzuführen, dass unter Bürgermeister Franz Rafetseder, SPÖ, erstmals das alte Schloss als Vereinssitz in Betracht gezogen wurde. Alle waren sehr skeptisch, nur Gusti Schindler war davon überzeugt, dass man aus den Räumen etwas machen könnte.

Neugierig und weltoffen ist Gusti Schindler, die am 4. August ihren 93. Geburtstag feierte, immer noch. „Ich löse gerne Sudokos auf meinem Tablet und mache Gehirntraining. In dem Alter muss man schon schauen, dass man geistig rege bleibt“, sagt sie im NÖN-Gespräch. Außerdem: „Dokumentationen interessieren mich mehr als Liebesfilme“. Ihren Alltag organisiert sie weitgehend selbst, nur beim Einkaufen nimmt sie gerne Hilfe in Anspruch. Mit finanzieller Unterstützung der Kinderfreunde hat der Kulturverein eine Festschrift über die Geehrte herausgebracht, die in der Bibliothek erworben werden kann.