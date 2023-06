Stadttheater Mödling: Dank und Anerkennung für Bruno Max

Es war die letzte Premiere der Saison, die Vorstellung von Eduardo de Filippos „Die Kunst der Komödie“, die Kulturstadtrat Stephan Schimanowa zum Anlass nahm, dem Intendanten und Regisseur Bruno Max eine besondere Auszeichnung zu überreichen.

Max wurde von der Stadt Mödling bereits mit dem „Ehrenzeichen für Kunst und Kultur“ sowie der „Goldenen Ehrennadel“ ausgezeichnet. Seit 25 erfolgreichen Jahren leitet Max die Geschicke des Hauses und sorgt mit seiner Programmgestaltung regelmäßig für kulturelle Highlights. In diesem Stück machte er sich anlässlich des Jubiläums die Rolle des Theaterdirektors Campese zum Geschenk.

Schimanowa überreichte eine Urkunde mit Dank und Anerkennung der Stadtgemeinde Mödling. „Das Stadttheater Mödling unter der Leitung von Bruno Max ist eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist“, sagte Schimanowa, „als ich vor 23 Jahren in den Gemeinderat gekommen bin, warst du schon da, heute bist du noch immer da und wir werden dich auch noch in den nächsten vier Jahren haben! Darüber ob du dann in Pension gehst, können wir ja noch diskutieren. Freiwillig lassen wir dich jedenfalls nicht gehen.”

Max dankte der Gemeinde, aber auch dem Land Niederösterreich und dem Bund: „Vielen Dank auch an unser Publikum, ohne das wir keine 25 Jahre durchgehalten hätten.”

Im Anschluss an die Premiere bat Max das treue Premierenpublikum zum Sektempfang. Es gab dabei nicht nur eine erfolgreiche Saison zu feiern, sondern es wurde auch auf 25 Jahre Stadttheater unter Bruno Max angestoßen.