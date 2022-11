Vösendorf: Leben für die Kinderfreunde

Generationen von Vösendorferinnen und Vösendorfern sind mit Auguste „Gusti“ Schindler als Obfrau der Kinderfreunde aufgewachsen. In ihrer Erinnerung bleiben der Kinderfasching, Ostereier suchen, Weihnachtskindergarten, Tag des Kindes, Pfingstlager, Badefahrten und viele andere Aktivitäten unvergessliche Erlebnisse.

Nun wurde „die Gusti“ auf Antrag von Landtagsabgeordneten Hannes Weninger mit der Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Auguste Schindler wurde am 4. August 1930 in Sommerein geboren. Nachdem sie 1944 bei einem Fliegerangriff ihre Mutter verlor, zog sie mit dem Vater nach Neu-Guntramsdorf. Als Stanzerin bei der Firma Klinger in Gumpoldskirchen bildete sie sich weiter und war bis zur Pensionierung als Krankenschwester des Betriebsarztes tätig. 1956 zog sie mit ihrem Gatten Karl ins selbstgebaute Haus in die Vösendorfer Tröbersiedlung.

Seit Beginn der 1960er-Jahre engagierte sie sich bei den SPÖ-Frauen und den Kinderfreunden, deren Obfrau sie von 1979 bis 2018 war. Darüber hinaus war Auguste Schindler Gründungsmitglied des Kulturvereins Vösendorf sowie Gründerin und langjährige Leiterin der öffentlichen Leihbücherei.

Dem Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf gehörte sie von 1984 bis 1995 an.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.