Frauen in Mödling bauen Brücken

Frauen haben in Mödling und weit darüber hinaus Spuren hinterlassen, sei es in der Kultur, mit sozialem Engagement oder in der Politik. Einige von ihnen hat der Verein „Vielzeitig“ bereits in zwei Bänden der Reihe „Frauenspuren“ festgehalten.

2017 wurde auf Initiative von Sylvia Unterrader und Gaby Schätzle (beide vom Verein Vielzeitig) die Brücke bei der Kunststation (Bachgasse) nach der Malerin Lisl Engels (1916 - 2006) benannt. Nun sollen sechs weitere Brücken folgen.

Damit werden Frauen, die aus Mödling sind beziehungsweise hier gewirkt und die Außergewöhnliches geleistet haben, geehrt. Es sind dies die Schauspielerin und Fotografin Waltraut Eschelmüller (1924 - 2010), die Tänzerin und Pädagogin Erika Schwamberger (verheiratete Schlemnitz, 1928 - 2011), die Kinodirektorin Leopoldine Juhász (1881 - 1968), die Schuldirektorin und Begründerin des Volkskundemuseums Melanie Wissor (1896 - 1984), die Pädagogin und ÖVP-Nationalratsabgeordnete Lola Solar (1904 - 1989) und die Krankenschwester und die Sozialpolitikerin Hermine Regal (1921 - 2008). „Uns ist es ein besonderes Anliegen, Frauen auch durch bislang männlich dominierten Straßenbenennungen in der Stadt sichtbar zu machen“, meinen die Initiatorinnen.

Festakt am 6. März

Der offizielle Festakt zur Benennung der Brücken findet am Sonntag, 6. März um 11 Uhr im Museum Mödling, Josef Deutsch-Platz 2, statt. Anschließend sind alle Interessierten zu einem gemeinsamen Spaziergang eingeladen, bei dem die Frauen bei der jeweiligen Brücke genauer vorgestellt werden.

