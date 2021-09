Vor rund 30 Jahren wurde in Gaaden für die Jugend eine BMX-Bahn gebaut; diese ist inzwischen in die Jahre gekommen. Das rief die Kids von damals auf den Plan, die es selbst in die Hand nehmen wollten, die Anlage nun zu sanieren.

Gesagt, getan, diese Gruppe tat sich zusammen und bewegte im wahrsten Sinne des Wortes Großes, denn es wurde gewaltig Erde bewegt. Die Bahn zeigt sich nun völlig erneuert: Pump Track, Jumpline und Freestyle-Hügel wurden angelegt.

„Ich war von der Sache sofort begeistert.“ Toni Merz, Parade-Freestyler

Für das Projekt konnte auch Parade-Freestyler Toni Merz aus Sulz gewonnen werden: „Ich war von der Sache sofort begeistert.“ Nach seinem Konzept wurde die Anlage so gestaltet, dass sie gleichermaßen für Kinder und für Profis interessant ist.

Ermöglicht wurde diese Umgestaltung, die sonst rund 50.000 Euro gekostet hätte durch Spenden von Servus TV (5.500 Euro) und Privaten. So kamen rund 7.000 Euro zusammen, die gemeinsam mit viel Engagement der Privatinitiative das Unmögliche möglich machten. Begeistert zeigte sich auch Ortschef Rainer Schramm, Wir Gaadner: „Eine tolle Bürgerbeteiligung, die beweist, dass mit viel Eigeninitiative und wenig Mitteln Großes bewirkt werden kann. Ich hoffe, dass die Bahn von den Kindern wieder stärker benutzt wird.“