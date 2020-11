Am Montag ist kulturell der vorerst letzte Vorhang gefallen. Im Perchtoldsdorfer Burgsaal mit Hochkarätern: Ursula Strauss und Ernst Molden waren mit ihrem „Wüdnis“-Programm zu Gast. Ein Termin, bei dem das „Ausverkauft“-Schild so gut wie sicher war. In normalen Zeiten.

Jetzt sieht Veranstalter Andreas Rottensteiner den Lockdown gar nicht mehr so wild. „Es war in den letzter Zeit ohnehin fast unmöglich, Karten zu verkaufen. Die Leute haben sich nicht getraut, zu Veranstaltungen zu gehen.“ Jetzt beginne wieder das Terminisieren. „Manuel Rubey verschiebe ich jetzt schon zum dritten Mal“, muss Rottensteiner fast schon schmunzeln.

Doris Pikisch, Betreiberin der Stadtgalerie in Mödling, hätte „sechs Veranstaltungen gehabt, die nun in den März verschoben wurden“. Es sei „schade, dass wieder alles auf unserem Rücken ausgetragen wird, obwohl wir alle Auflagen mehr als erfüllt haben. Schade ist auch, dass es so viele Menschen gab und gibt, die alle Vorsichtsmaßnahmen ignoriert haben.“

Nun hoffe sie auf die „Weihnachtsgeschichte“ im Dezember. Ebenso wie „teatro“-Intendant Norberto Bertassi. „Von den Darstellern her – fast alle waren auch im Vorjahr dabei – würden wir auch mit weniger Proben auskommen. Was wir brauchen, sind aber klare Aussagen der Regierung, wann wir wieder auftreten dürfen.“ Premiere wäre am 11. Dezember.

Regisseurin Nicole Fendesack findet es ungerecht, dass die Kultur bestraft wird: „In den Theatern wurden alle Schauspieler getestet, umgebaut und somit mehr gemacht als in einem Büro. Es hat erwiesener Maßen keine positiven Fälle gegeben, die Sperre ist ungerecht.“