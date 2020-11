Trauer um ÖVP-Gemeinderätin Hannelore Hubatsch, die nach langer, schwerer Krankheit am 30. Oktober verstorben ist.

Hubatsch war mit voller Leidenschaft Maria Enzersdorferin. Sie war ein wandelndes Maria Enzersdorf-Geschichtslexikon, veröffentlichte Bücher über ihren Heimatort und war stolze Inhaberin des wohl größten Archivs über den Ort. Es gab kaum eine historische Begebenheit, die sie nicht kannte. Davon konnten sich auch unzählige Schulkinder überzeugen, denen sie in Spaziergängen die Geschichte des Ortes näher brachte. Im Bezirks-Museumsverein Mödling war sie als Schriftführerin Vorstandsmitglied, engagierte sie sich als Pfarrgemeinderätin, bei den Pfadfindern am Liechtenstein und gemeinsam mit ihrem Sohn Christoph beim Rauchkoglerverein. Ihr Engagement wurde durch die Gemeinde zweifach ausgezeichnet: 1996 die Ehrenmedaille in Gold, seit 2019 war sie Ehrenringträgerin.

ÖVP-Bürgermeister Johann Zeiner zeigt sich tief betroffen: „Mit Hannelore Hubatsch haben wir nicht nur unsere profundeste Chronistin, sondern auch eine engagierte Maria Enzersdorferin verloren.“