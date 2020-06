Ein 55 Jahre alter Pkw-Lenker dürfte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 46-jährige Biker verletzt wurde, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung berichtete. Der Mann wurde per Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.