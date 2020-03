Nach einem Ladendiebstahl half der Täter selbst den Ermittlern. Er ließ am Parkplatz der Shopping City Süd die verwendeten präparierten Papiertaschen samt Diebesgut zurück. Diese Dinge wurden sichergestellt und der Spurensicherung übermittelt. Volltreffer: Auf den Papiertaschen konnten 40 Fingerabdrücke gesichert werden, wovon exakt 32 einem 22-jährigen Rumänen zugeordnet werden konnten. Der wurde im September in Wien einer erkennungsdienstlichen Behandlung nach einem Ladendiebstahl unterzogen, den er gemeinsam mit einem zweiten Täter begangen hatte.

Nach dem Vergleich der Bilder war klar, dass das Duo, Komplize war ein 24-jähriger Rumäne, auch in der SCS sein Unwesen trieb. Die beiden Beschuldigten waren vorerst im Inland, später auch EU-weit zur Festnahme ausgeschrieben. Gefasst wurden sie kurze Zeit später in Deutschland. Der 22-Jährige bleibt ebendort in U-Haft, der 24-Jährige wurde nach Österreich und sodann in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt. Er verweigerte die Aussage.