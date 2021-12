Achau: Einbrecher kamen mit Gabelstapler

Der 46-jährige Erstangeklagte und sein 31-jähriger Kollege bekannten sich vor Gericht „schuldig“. Sie haben mit einem entflohenen Mittäter in der Nacht von 12. auf 13. September versucht, den Golfclub auszurauben. Dabei wurden mit Werkzeugen, Golfschlägern und dem Gabelstapler die zwei Tresore aus der Wand gerissen. Die Polizei konnte diese zwei Männer noch vor Ort verhaften, der dritte konnte flüchten und wurde bis jetzt nicht gefunden.

Der Ältere gab an, man habe sich in Österreich zufällig getroffen und viel Alkohol getrunken habe. Dann sei man gemeinsam irgendwohin gefahren. Er wisse nur mehr, dass er in einer Halle warten sollte und dann die Polizeisirenen hörte. Der jüngere war beim Einbruch im Golfclub dabei. Beide gaben an, dass der Mittäter federführend bei dem Einbruch war. Sie wurden, nicht rechtskräftig, zu zwei und drei Jahren Haft verurteilt.