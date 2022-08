Emotionaler Abschied in Perchtoldsdorf

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Adresse Brunner Gasse 19 („Eichberger-Haus“) galt unter Weinliebhabern seit vielen Generationen als ein Geheimtipp und uriger Heuriger, auch wegen Susi Pflügers kulinarischer Köstlichkeiten jeglicher Art. Tobias, und in den letzten Jahren auch Sohn Christoph, kümmerten sich um alles rund um den Wein. Der „Pflüger“ schloss am Feiertag nunmehr seine Pforten, da „Teufelstein“-Obfrau Susi mit ihrem Tobias nach vielen Jahrzehnten ihre Pension genießen will und Christoph beruflich in das Umweltreferat der Marktgemeinde wechselte. Der Flaschenweinverkauf aus den eigenen Rieden wird aber noch weitergeführt.

Viele treue Gäste waren gekommen, um sich zu verabschieden, darunter auch Bürgermeisterin Andrea Kö und Landtagsabgeordneter Martin Schuster, beide ÖVP. Die Blasmusik spielte am letzten Tag auf, der Weinhauermarsch durfte nicht fehlen. Ein bewegender Moment war die letztmalige Einholung des „Aussteck-Buschens“. Doch wie sagte Christoph fast tröstlich: „Sag niemals nie.“

