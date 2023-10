FPÖ Mödling fordert Aus fürs Gendern in Schriftstücken

Die Freiheitlichen stehen für einfache, verständliche und einheitliche Sprachregeln in der Gemeindeverwaltung und haben daher gefordert, auf die Nutzung von Genderstern, -gap, -doppelpunkt, Binnen-I und ähnlichen Zeichenkombinationen in allen (Gemeinde-)Schriftstücken zu verzichten; das geht aus dem Dringlichkeitsantrag hervor.

Analog zur Kanzleiordnung der Niederösterreichischen Landesverwaltung, die seit August in Kraft ist, sollte bei der Abfassung aller amtlichen Dokumente das Regelwerk „Geschlechtergerechte Schreibung“ gemäß den Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung strikt befolgt werden, machte Gemeinderat Harald Thau, FPÖ, deutlich.

Der Dringlichkeitsantrag wurde auf Antrag von SPÖ-Stadtrat Stephan Schimanowa mit Stimmenmehrheit zurückgestellt. Das erzürnt Thau: „Das zeigt wieder, wie feige die ÖVP und die SPÖ agieren, wenn ein Antrag nicht in ihrem Sinne ist. Den Genossen der SPÖ ist wohl die Demokratie immer nur wichtig, wenn diese ihnen in den Kram passt.“ Schimanowa kontert: „Der Vorwurf der Feigheit verwundert. Wenn die FPÖ die Mehrheiten im Gemeinderat kennen würde, könnten die freiheitlichen Kollegen bemerken, dass es in gesellschaftspolitischen Fragen eine progressive Mehrheit gibt. Es wäre daher das Einfachste gewesen, den freiheitlichen Antrag abzulehnen. Uns geht es aber um etwas Grundsätzliches.“ Wie überhaupt in den vergangenen Monaten „eine Radikalisierung der FPÖ auch im Gemeinderat zu bemerken ist. Statt Anträge zur Verbesserung der Lebensqualität aller Mödlinger zu bringen, wird das Gremium immer mehr für teils absurde gesellschaftspolitische Diskussionen missbraucht. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung“, betonte Schimanowa.

Zum eigentlichen Thema: In der Stadtgemeinde Mödling ist grundsätzlich die Verwendung der weiblichen und männlichen Form vorgesehen (also Mödlingerinnen und Mödlinger, Fußgängerinnen und Fußgänger, ...). Es gibt aber auch andere Formen der Anrede und Schreibweise, wobei jedenfalls auf eine nichtdiskriminierende Formulierung Wert gelegt wird. Wo das nicht durchgängig möglich ist, können auch Hinweise gesetzt werden wie etwa im Impressum der Stadtnachrichten („..., dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit mitunter nur die männliche Form verwendet wird).