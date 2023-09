Geselligkeit ist Trumpf

Johann Zeiner lud an der Spitze des Maria Enzersdorfer ÖVP-Teams – unter anderem mit Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel, Finanzgemeinderat Christof Müller, Kulturgemeinderat Horst Kies sowie den Gemeinderätinnen Ingrid Bresich, Eva Morawetz, Rosa Swirak, Doris Waczek und Gemeinderat Jürgen Tiefnig – zum Bürgermeisterheurigen in den Hof des Schloss Hunyadi. In geselliger Runde und musikalische umrahmt von der Blasmusik ließ es sich gemütlich plaudern; der Heurige Hupfi & Zozo sorgte für das kulinarische Wohl der Gäste. Über die Spenden freute sich der Verein Hospiz, vertreten durch Vorsitzende Veronika Ablöscher.