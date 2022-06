Perchtoldsdorf: Zwei Polizisten verletzt

Werbung Jobtipp Anzeige Schulhaus Sta.Christiana Rodaun sucht Facility Management Allrounder

Eine junge Perchtoldsdorferin erwartete die Beamten vor der Wohnhausanlage und gab an, dass ihre Mutter stark betrunken sei und es deshalb zu einem Streit gekommen war. In der Wohnung konnte allerdings nur deren Lebensgefährte angetroffen werden, der die Polizisten gleich tobend empfing. Nachdem er sich nicht beruhigte, sondern noch aggressiver wurde, musste er vorläufig festgenommen werden. Das wiederum missfiel dem jungen Mädchen offensichtlich. Jetzt startete auch sie Schimpftiraden gegen die Beamten, begann, um sich zu schlagen, und wurde ebenfalls gemäß § 35 Verwaltungsstrafgesetz in Gewahrsam genommen.

Nun mischte sich die Mama ins Geschehen ein, die vom Obergeschoß über die Treppen an den Ort des Geschehens wankte. Auch sie goutierte die Vorgehensweise der Polizisten nicht und wurde ebenfalls festgenommen. Der Alkotest ergab laut Polizeibericht knapp 1,7 mg/L.

Der Lebensgefährte drehte indes völlig durch, versuchte, am Weg zum Polizeifahrzeug zu flüchten und rammte im Anhalteraum der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf einem Beamten das Knie in den Oberschenkel. So wurde aus einer Verwaltungsübertretung ein strafrechtlich relevantes Delikt: Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Perchtoldsdorfer wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Zwei Beamte wurde bei dem Einsatz verletzt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.