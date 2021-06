Absturz drohte: FF Mödling rückte zur Rettung aus .

Am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling mit dem Alarmstichwort "T2 - Person in Notlage" in eine Mödlinger Parkanlage alarmiert. Aufgrund eines technischen Gebrechens an einer dort aufgestellten Arbeitsbühne drohten zwei Personen aus dem Arbeitskorb in ca. sechs Metern Höhe abzustürzen.