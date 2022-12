Nikolo on tour im Bezirk Mödling

Vollbild

Der Nikolaus hat den U8- und U10-Spielern und -Spielerinnen des UEC Mödling Nikolaus-Sackerln vorbeigebracht und mit ihnen mehrere Runden am Eis gedreht. Der Nikolo schaute gemeinsam mit "Elf" Christina Schneider bei Eva Maiers Adventmarkt am Mödling Josef Hyrtl-Platz vorbei und verteilte Sackerl mit Obst und Süßigkeiten. Vorweihnachtlicher Überraschungsbesuch in der Volksschule Franz Schubert-Straße in Brunn am Gebirge: Die Schülerinnen und Schüler der 1a mit Klassenlehrerin Martina Faber präsentieren ihre Nikolo-Geschenke. In Perchtoldsdorf wurde der Nikolo vom Perchtoldsdorfer Maskottchen, dem Ziesel „Perzi“ begleitet. Gemeinsan mit Sozialreferentin Daniela Rambossek zogen sie ihre Runden durch den Ort, besuchten die Landeskindergärten, das Pflege- und Förderzentrum sowie die Bewohnerinnen und Bewohner und das Team des Pflege- und Betreuungszentrums Perchtoldsdorf. In Perchtoldsdorf wurde der Nikolo vom Perchtoldsdorfer Maskottchen, dem Ziesel „Perzi“ begleitet. Gemeinsan mit Sozialreferentin Daniela Rambossek zogen sie ihre Runden durch den Ort, besuchten die Landeskindergärten, das Pflege- und Förderzentrum sowie die Bewohnerinnen und Bewohner und das Team des Pflege- und Betreuungszentrums Perchtoldsdorf. Am Nikoloabend lud die Raiffeisen Regionalbank Mödling-Bankstelle Maria Enzersdorf zum Adventfest samt Nikolobesuch: Bankstellenleiterin Aleksandra Milinkovic (3.v.r.), RBB-Geschäftsleiterin Sonja Laimer (3.v.l.), Vizebürgermeisterin Michaela Haidvogel (2.v.r.) sowie Marie-Elisabeth Weber, Andreas Pölleritzer, Thomas Menczik, Michaela und Siegrun Schiessler (v.l.) vom örtlichen Raiffeisen-Team.

