Sturm knackte einige Bäume

In drei Fällen mussten die ehrenamtlichen Helfer umgestürzte Bäume oder größere Äste von Verkehrswegen entfernen. In der Liechtensteinstraße wurde ein Baum entwurzelt, in der Spitalmühlgasse lag ein Baum quer über die B11. Die Einsatzkräfte griffen zur Kettensäge. Am Abend musste ein umgestürzter Zaun von einer Verkehrsfläche entfernen. Die im Feuerwehrhaus Mödling situierte Bezirksalarmzentrale war tagsüber mit zwei Disponenten besetzt und nahm insbesondere am Vormittag Notrufe am laufenden Band entgegen. Dabei wurden über 40 Einsätze im Bezirk Mödling registriert.