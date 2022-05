Nacht von 14. auf 15. Mai: Nächtliche Sperre S1 Tunnel Vösendorf

Werbung

Die Sperre betrifft beide Richtungsfahrbahnen und dauert von 21.30 Uhr am Samstag bis etwa 5 Uhr früh am Sonntag. In dieser Zeit üben 80 Einsatzkräfte den Ernstfall eines Unfalls. Die Umleitung führt währenddessen über die A 23 Südosttangente Wien und/oder die A 4 Ostautobahn.

Übungen sind per Gesetz vorgeschrieben

Im Abstand von höchstens vier Jahren müssen in Tunnel, die länger als 500 Meter sind, Großübungen mit allen Einsatzorganisationen stattfinden. Geplant sind heuer 18, von der ASFINAG organisierte und geleitete Einsatzübungen. Das Ziel dabei: Alle Einsatzkräfte sollen im Ernstfall genau über die Zufahrtsmöglichkeiten und die Ausrüstung jener Tunnel Bescheid wissen, die in ihrem Einsatzgebiet liegen

