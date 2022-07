Sanieren vor Verkaufen: Neue Immobilienstrategie in Perchtoldsdorf

Werbung

Die zukünftige Immobilienstrategie der Marktgemeinde Perchtoldsdorf wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.

Im Wesentlichen geht es um die Beantwortung der Frage, welche Liegenschaften, die sich im Portfolio der Immobilien GmbH befinden, aus ökonomischen Gesichtspunkten thermisch saniert werden können und bei welchen eine Sanierung für die Gemeinde einfach zu kostenintensiv ausfallen würde.

Finanzreferent Wolfgang Hussian, ÖVP, versucht gemeinsam mit beauftragten Sachverständigen und Gutachtern diese Frage zu beantworten. Er betont: „Im Vordergrund steht die Sanierung der Liegenschaften. Allerdings haben wir zwei Liegenschaften im Portfolio, bei denen sich eine Sanierung einfach nicht auszahlt, weil die Gebäude am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sind.“

Verkauf von zwei Gebäuden steht schon fest

Bei dem einen Objekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus, in dem sich vier Wohnungen befinden, die zuletzt nicht mehr vollständig bewohnt waren. Bei dem zweiten Gebäude handelt es sich um jenes Objekt in der Salitergasse, wo aktuell das Hilfswerk untergebracht ist. Das Hilfswerk ist bereits auf der Suche nach Alternativen, dieses Gebäude zu sanieren „macht einfach keinen Sinn mehr.“

Generalsaniert werden sollen die Wohnhausanlagen in der Mühlgasse 32-34, in der Salitergasse 74-78, in der Dr. Natzler Gasse 16-18, in der Beatrixgasse 2 sowie in der Wiener Gasse 30-32.

Noch fraglich ist, ob die Wohnhausanlage in der Mühlgasse nicht doch verkauft wird.

Hussian erläutert: „Die besagte Wohnhausanlage ist aufgrund ihrer Architektur sehr speziell. Es gibt viele kleine Erker und viele kleine Flächen, eine Wärmedämmung käme hier besonders teuer. Der Verkauf an eine Genossenschaft kommt wahrscheinlich ökonomisch günstiger.“ Für die Mieter würde sich nichts ändern, betont der Finanzreferent. „Am Wort sind jetzt die Sachverständigen, die sich das anschauen.“

Diesem Punkt haben die Bürgerliste rund um Gabriele Wladyka und die SPÖ um Klubvorsitzenden Ernst Machart nicht zugestimmt. Der meinte in der Sitzung: „Durch die Gründung der Perchtoldsdorf Immobilen Gesellschaft wurden weite Teile der Immobilien der Marktgemeinde an die PIG verkauft. Der Erlös von über 40 Millionen Euro floss damit in das Vermögen der Marktgemeinde und die PIG nahm dafür Kredite in dieser Höhe auf.

Heute – rund 20 Jahre später, ist leider von den 40 Millionen nicht mehr viel da und die PIG zahlt noch immer die Kredite zurück.“ Das „Familiensilber“ möglichst nicht verkaufen will auch Vizebürgermeister Christian Apl von den Grünen. Ein Verkauf käme nur als „letzte Variante“ in Betracht.

