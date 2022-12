Eintauchen in neue Welten

Schon der Eingangsbereich mutet futuristisch an und erinnert mich ein wenig an Star Trek. Das Entree bewusst in diesem Stil gewählt haben die beiden Herren, die die Gaming Arena "Zero Latency" nach Österreich gebracht haben: Michael Novak und Marc Hoffmann. Selbst begeisterte Spieler haben sie nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten, die virtuelle Spielerealität auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben - ohne störende Befestigungsmechanismen, wie Kabeln oder das Marschieren auf einem Laufband. In der "Zero Latency"-Arena bewegen sich bis zu acht Spieler gleichzeitig frei im Raum. Der Game-Master, einer der beiden Gründer, gibt vorher die Regeln bekannt, sagt, dass es verboten ist zu laufen und zu springen, "aus Sicherheitsgründen", wie Novak und Hoffmann betonen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss "Zero Latency" verlassen, "das war aber bis jetzt nicht der Fall", sagt Hoffmann. Denn viel zu faszinierend sei es, in fremde Welten einzutauchen, beim Shooter-Klassiker Far Cry, beim Science-Fiction Shooter "Singularity", in der "Undead Arena", bei "Outbreak Origins", beim Spieler gegen Spieler Spiel "Sol Raiders" ober bei "Engineerium", eine Reise in eine urzeitliche, außerirdische Welt, bei der die Gesetze der Physik nicht gelten.

Die NÖN-Reporterin ist eingeladen, selbst in eine der Welten einzutauchen und entscheidet sich nach dem Vorschlag von Michael Novak für "Engineerium" - quasi das Einsteigerspiel, um sich an ein völlig neues Körpergefühl zu gewöhnen. Die VR-Brille wird wie ein Skihelm aufgesetzt und durch drehen an einem kleinen Rädchen in die richtige Position gebracht. Ich fokussiere meine Augen auf die grünen Striche, das ist notwendig, um die Sehschärfe optimal auf die Brille anzupassen. Ich behalte meine eigene Brille auf, das ist bei diesem VR-Modell kein Problem. Sollte sich einer der Spieler von der gegenwärtigen Situation überfordert fühlen, braucht dieser nur die Hand zu heben und schon ist der Game-Master zur Stelle, unterbricht das Spiel und hilft weiter. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird und signalisiere, dass ich bereit bin.

Schon sehe ich eine Figur vor mir herschweben, es ist Michael Novak in seiner Avatars-Gestalt, der mich auf diesem Spaziergang begleitet. Die ersten Schritte fallen mir schwer. Ich gehe auf einer Art Brücke entlang, unter mir schwimmen walähnliche Wesen, doch der Steg, auf dem ich mich befinde, ändert mit jedem Schritt seine Position. Fix ist nur, dass ich dem Avatar folge, auch, wenn ich mich bald zwingen muss, weiterzugehen. Denn der Weg führt plötzlich steil bergauf auf eine neue Plattform, hier steigt man auf bestimmte Trittsteine und schon verändert sich wieder alles. Die nächste Herausforderung wartet. Schwebte ich eben noch in der Luft, scheine ich jetzt mitten im Meer zu sein. Wieder ist der Weg schmal, wieder muss ich bergauf gehen und die Welt scheint Kopf zu stehen. Immer weiter zu gehen, der vor mir her schwebenden Gestalt zu folgen, kostet doch Überwindung. Ich bin jetzt voll in dieser Fabelwelt und nehme alles für bare Münze, was an mir vorbeischwebt. Vergessen ist die Außenwelt, es zählt nur das hier und jetzt, und das ist einfach fantastisch. Selbst, dass ich mich jedes Mal überwinden muss, die steilen Wege hinaufzugehen. Und die Angst da ist, doch abzustürzen. Ich bin stolz auf mich, den ganzen Weg gegangen zu sein. Nur schwer komme ich wieder in der Realität an, der Zero Latency Raum mit seinem schwarzen, sauberen Fußboden wirkt unspektakulär, freundlich lächelnd stehen Michael Novak und Marc Hoffmann vor mir.

Ich habe Blut geleckt und will mehr. Überhaupt nicht erfahren in Shooter-Spielen wähle ich als nächstes Spiel "Singularity" aus. Das Weltall hat mich immer schon fasziniert, es vor bösen Killerrobotern an Bord eines Raumschiffes zu retten, erscheint mir fast als meine Pflicht. Mit einer Waffe in der Hand, einer echten nicht unähnlich, mache ich mich auf die virtuelle Reise ins Weltall. Dank der VR-Brille beame ich mich tatsächlich an Bord eines Raumschiffes. Alles wirkt düster und leer. Doch dann geht alles ganz schnell. Die Roboter mögen zwar kein Gesicht haben, aber sie kommen aus allen Ecken, von vorne, hinten, von der Seite. Ich schieße was das Zeug hält, ich habe nur das Bestreben, mir diese Kreaturen irgendwie vom Leib zu halten. Mein Herz schlägt schneller, dass die Spiele "sehr intensiv" sind, laut den beiden Gründern, erlebe ich nun an Ort und Stelle. Plötzlich scheint einer der Roboter meine Schulter zu berühren. Ich habe keine Chance zu entkommen. Da hebe ich die Hand. In dem Moment will ich nur raus aus dem Raumschiff. Der Game-Master stoppt das Spiel. Ich nehme die VR-Brille ab und bin wieder auf der Erde. Jetzt bin ich froh darüber, auch wenn ich schon auf dem ersten Level w.o. gegeben habe. Ein Beweis dafür, wie intensiv einem diese Spiele packen - und das man tatsächlich mittendrin ist und nicht nur irgendwie dabei.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.