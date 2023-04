Achau: Umleitung sorgt für Verkehrschaos

Seit 11. April ist die Brücke auf der B16 gesperrt, und zwar in beide Fahrtrichtungen. Das wird mindestens bis zum Sommer auch so bleiben. Eine Totalsperre ist notwendig, um die Sanierung – immerhin muss eine neue Betonschicht aufgebracht und diese mit dem alten Beton mit 2.000 Dübeln verbunden werden – halbwegs flott über die Bühne zu bringen.

Eine halbseitige Sperre würde laut Straßenmeisterei die Arbeiten noch länger dauern lassen. Doch die Folge der Umleitungsmaßnahmen ist, dass die sowieso schon angespannte Verkehrssituation auf der B11 noch herausfordernder wird. Gemeinderätin Doris Koch, SPÖ, meint: „Ich bin ja nicht zimperlich, was den Verkehr auf der B11 angeht, weil ich direkte Anrainerin auf der Hauptstraße, also der B11 bin. Irgendwann muss ich aus meiner Einfahrt aber raus auf die Bundesstraße; da muss man sich eine Verkehrslücke regelrecht erkämpfen. Aber was sich jetzt abspielt, das spottet jeder Beschreibung.“

Einmal beim Kreisverkehr im Kreis herum

Wer von der B15 aus Richtung Himberg kommt und nach Mödling will, nimmt den direkten Weg durch Achau. Und auch auf der B16 folgt ein Stau dem nächsten. Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste Achau, kennt das kurzfristige Umfahrungskonzept, das „nicht anders möglich war“ und setzt daher auf eine langfristige Lösung. Zur aktuellen Umfahrungssituation sagt er: „Viele Autofahrer kommen von der B16 zum Kreisverkehr und sehen, dass es hier nicht weitergeht. Dann fahren sie einmal eine Runde, bevor sie sich für eine Richtung entscheiden.“ Das Ganze müsse sich erst einspielen. Weniger erfreulich sei, „dass die Einbahnregelung bei der Schule missachtet wird. Dieser Weg ist wieder zu einem beliebten Abschneider geworden“.

Die seit einigen Monaten in Kraft getretene Einbahnregelung über die Brücke und vorbei an der Volksschule wird seit der Umleitung von vielen Autofahrern negiert. Foto: Judith Jandrinitsch

Ausnahmeregeln verschärfen Situation

Zu einer langfristigen Lösung zur angespannten Verkehrssituation in Achau sagt Würstl: „Es würde schon sehr helfen, wenn es die ganzen Ausnahmeregelungen wie Ziel- und Quellverkehr für das Industriezentrum NÖ Süd nicht geben würde, die es Lkw möglich machen, durch unsere Gemeinde zu fahren.“ Deshalb ist es für ihn unverständlich, „dass sich Nachbargemeinden, die Anteile an diesem Industriezentrum haben, sich aufregen, wenn wir ein Industriezentrum erschließen und die ganz selbstverständlich von diesen Ausnahmeregelungen profitieren“.

Neue Umfahrungsvariante soll geprüft werden

Der Biedermannsdorfer Gemeinderat hat sich zudem geschlossen dagegen ausgesprochen, dass eine Umfahrungsvariante realisiert werden kann, die zu einem minimalen Teil über Biedermannsdorfer Gemeindegebiet führen würde. Jetzt prüft die Gemeinde Achau eine neue Variante, die laut Würstl nur auf Achauer Gemeindegebiet verlaufen würde. Ob diese tatsächlich umsetzbar ist, „muss erst geprüft werden“, meint der Bürgermeister.

