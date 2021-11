Rutschiges Freizeitvergnügen: Heiß auf‘s Eis in Mödling

Die Vorbereitungsarbeiten, um am Eislaufplatz am Stadtbad-Areal tatsächlich Eishockeyspielen zu können, laufen auf Hochtouren. Stadtrat Fritz Panny, SPÖ, greift selbst zum Eishockeyschläger, um Bad-Verantwortlichen Mehmed Alajbeg anzuspornen, sich mit den Arbeiten zu beeilen. Vorbereitungsarbeiten wurden bereits einige geleistet.

So wurden alle Anschlüsse der Gefrierschläuche erneuert, damit das Glykol – für die Befüllung der Mödlinger Anlage benötigt man rund 8.000 Liter – eingießen kann. Einzig und allein das Wetter spielt noch nicht ganz so mit. So wie in der Saison 2020 bleibt der Garderobenbereich gesperrt. Alajbeg merkt an: „Die Besucherinnen und Besucher müssen sich die Eislaufschuhe im Freien anziehen, das hat im Vorjahr reibungslos geklappt, genauso wie die Covid-Kontrollen.“