Eislaufplatz in Mödling eröffnet

Dann wird nämlich der Eislaufplatz wieder freigegeben. So nicht noch ein Fönsturm einsetzt, sollte der Termin halten, ist Stadtbad-Leiter Mehmed Alajbeg im NÖN-Gespräch zuversichtlich. Dass die Eislaufsaison immer später beginnt, sei den Witterungsbedingungen geschuldet, erklärt Alajbeg.

Ideal für die Eisaufbereitung sind konstante Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich, am besten rund um den Gefrierpunkt. Alles andere „macht wenig Sinn. Wir haben in den vergangenen Wochen auf mehreren Plattformen Wetterprognosen eingeholt“. Etwa vier Wochen nimmt der allgemeine Aufbau (Unterbau, Banden, …) in Anspruch, vier Tage dauert es in etwa, bis die glatte Fläche fertig ist.

Horrende Energiekosten und moderate Eintrittspreise schließen einander nicht aus, wie Alajbeg bestätigt. „Wir hätten etwa das Vierfache verlangen müssen, haben uns aber bewusst gegen eine Preiserhöhung entschieden. Ein Eislaufplatz lebt von der Frequenz.“ Es bleibt bei zwei Stunden um vier Euro für Erwachsene beziehungsweise zwei Euro für Kinder.

Apropos Energie: „Wir haben optimiert, was zu optimieren war. Glanzstück ist die neue LED-Flutlichtanlage.“ Die spart bis zu 70 Prozent Strom.

Und wenn die Eislaufsaison startet, atmen auch die Freiluftschwimmer auf. Denn die Abwärme des Eislaufplatzes dient der Beheizung des Wassers – bis zu 20 Grad sind möglich - im 50-Meter-Becken, das täglich von 8 bis 18 Uhr genutzt werden kann. Außer, Eishockeyspieler sind am benachbarten Platz aktiv.

Die Eislauf- und Eisstocksaison im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf startet am Montag, 21. November.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.