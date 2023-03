Mödling: Runter mit den Kufen, rauf mit den Rollen

Seit 24. November stand die Eislauffläche im Stadtbad zur Verfügung – witterungsbedingt deutlich später als dereinst gewohnt (26. Oktober). In der Vorwoche musste Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg die Saison aufgrund des Warmwettereinbruchs verfrüht beenden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Alle Verantwortlichen der Stadt, aber auch der Vereine sind sich sicher, dass es der richtige Schritt war. Es ist bei diesen Temperaturen und den Energiepreisen nicht vertretbar, tausende Euro sprichwörtlich in die Luft zu blasen.“

Unzählige Reaktionen bleiben nicht aus, viele davon fielen verständnisvoll aus. Andere wiederum sprachen von einer „Bankrotterklärung der Stadt Mödling“, denn Eislaufen sei eine der wenigen Breitensportarten, die im Winter im Flachland ausgeübt werden könne. Energieverbrauch und Eissport seien mit einem modernen Konzept kein Widerspruch, meint einer der Kritiker: „Eine moderne Eishalle könnte außerdem mit einer Photovoltaik-Anlage am Dach Strom produzieren.“

Bemühungen um Eishalle sind gescheitert

„Leider sind unsere Bemühungen um die Errichtung einer Eishalle gescheitert, da es von Land und Bund keine Zusagen für eine Co-Finanzierung bzw. Gegenfinanzierung der Betriebskosten gab“, antwortete Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP. „Der Betrieb unseres Eislaufplatzes ist somit abhängig von den Außentemperaturen und einem vertretbaren Einsatz an Energie und Kosten.“

2.000 Euro Energiekosten pro Eislauftag

Alajbeg hat im NÖN-Gespräch die Zahlen parat, die eine deutliche Sprache sprechen. Für jeden Tag Eislaufbetrieb fallen Stromkosten in der Höhe von etwa 2.000 Euro an. „Wir haben seit letzten Donnerstag versucht, die Eislauffläche zu halten. Das heißt, dass wir schon über 10.000 Euro allein in der Hoffnung auf kühlere Tage investiert haben.“

Alles in allem habe die Eislaufsaison bislang etwa 130.000 Euro verschlungen. Rein, was Energiekosten betrifft. 22.000 Besucherinnen und Besucher hatten zumindest ein kurzes, glattes Vergnügen.

Rollschuh-Betrieb bis zur Freibadsaison

Jetzt ist das Team rund um den Stadtbadleiter bemüht, rasch für eine Alternative zu sorgen: „Wir tauen die Eisfläche ab und benutzen den Betonplatz als Rollschuhbahn. Die Banden vom Eislaufen bleiben stehen, auch die Tribünen. Voraussichtlich starten wir am 12. oder 13. März damit und wollen den Rollschuhbetrieb bis Mai, bis zum Start der Freibadsaison, aufrechterhalten.“

