Der Weg zum Eigenheim wird noch digitaler

Niemand Geringerer als „ORF-Millionenshow“-Mann Armin Assinger moderierte die Eröffnung der ersten interaktiven Fertighaus-Erlebniswelt Europas in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf. Und es wäre nicht Assinger, hätte er nicht „zwei Joker“ als Interviewpartner mitgebracht: ELK-Eigentümer Matthias Calice und ELK-Geschäftsführer Thomas Scheriau.

Für das Unternehmen aus Schrems (Bezirk Gmünd) sei dieser Schritt „der entscheidende Quantensprung in Richtung digitale Transformation“, betonte Calice. „Ein Haus muss nachhaltig sein, leistbar sein, schön sein und ewig halten“. Die ELK-Philosophie vereine all diese Tugenden seit über 60 Jahren: „Ein typisches Einfamilienhaus in Österreich hat 140 Quadratmeter, 35 Kubikmeter Holz werden dafür verbaut, das Holz kommt aus maximal 200 Kilometern Entfernung.“ Und mit dem Experience Center habe man eine völlig neue Möglichkeit, Bauherrinnen und -herren zu begleiten. „Gewisse Element sind standardisiert, alles andere lässt sich bedarfsgerecht konfigurieren.“ Im neuen Center in der Blauen Lagune bildet man gemeinsam mit den ELK-Beraterinnen und -Beratern alle Wünsche und Erfordernisse – vom Budget über Technik, Form, Bedarfsanalyse bis hin zum Interior - ab und sieht dann das „Haus der Träume idealerweise nach einem Termin am digitalen Endgerät“, ergänzte Calice.

Thomas Scheriau zeigt: Die Zukunft gehört der Virtuality-Brille. Foto: Christoph Dworak

Sofortiger (Ein-)Blick aufs neue Haus möglich

Noch mehr: Dank Reality-Brille kann das zukünftige Eigenheim auf das jeweilige Grundstück projiziert werden. „So können Abstände zu Nachbarn oder auch das Raumgefühl und die Aussicht bis ins Detail im realen Umfeld geprüft und verschiedene Einrichtungsvarianten ausprobiert werden“, schwärmte Scheriau über die neuen Möglichkeiten. Auch Projektdauer und -kosten würden dadurch „spürbar abnehmen“. All das sei ein erster Schritt in der „Verschränkung traditionell gelernter Musterhauspräsentation mit neuen digitalen Planungstools. Der Verbindung zwischen digitaler Welt und dem haptisch Erlebbaren gehört die Zukunft“. Musterhäuser hätten deshalb nicht ausgedient: „Sie sind Geschmacksverstärker.“ Der ELK-Slogan lautet künftig: „Komm zu uns und du gehst mit einem fertigen Haus nach Hause.“

Nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch ELK setzen hohe Erwartungen in das Center: Die Zeitspanne zwischen dem Ersttermin bis zur Beauftragung soll um mindestens die Hälfte reduziert werden; durchschnittlich dauert es drei bis vier Monate vom Erstkontakt bis zur Unterschrift.

Bei aller Euphorie bleiben die ELK-Verantwortlichen aber auch einem Grundsatz verbunden, wie Scheriau betonte: „Wir sind nicht so gut, dass wir uns nicht verbessern können.“

Im ELK-Experience Center lässt sich herausfinden, welches Haus passt. Foto: Andreas Tischler / ViennaPress, Andreas Tischler

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.