Sprint-Rakete auf „Schnell-Besuch“ beim Brunner Ortschef

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Teresa Senitschnig schaute 100-Meter-Rekordler (10,08) Markus Fuchs auf Einladung von Bürgermeister Andreas Linhart im Gemeindeamt vorbei. Dabei holte sich das Sprint-Ass sein ganz persönliches, süßes Geschenk und viel Lob vom Ortschef ab. Bemerkenswertes Detail am Rande: Wenige Stunden nach dem Get-together kam die heiß ersehnte Erfolgsmeldung für den 27-Jährigen. Fuchs ist bei der Weltmeisterschaft in Budapest, die am 19. August startet, dabei. Er hat es über ein kompliziertes Quali-System, der „Road to Budapest“, letztendlich doch geschafft; das Limit für die automatische Teilnahmeberechtigung war bei 10,00 Sekunden gelegen.

Linhart gratulierte jedenfalls „im Namen des gesamten Gemeinderates von ganzem Herzen“ und wünschte dem für Union St. Pölten startenden Athleten „viele weitere großartige Ergebnisse in der noch so jungen Sportlerkarriere“.