Energie im Bezirk Mödling: Umdenken ist notwendig

In Perchtoldsdorf hat eine Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) ihren Betrieb aufgenommen. 16 Haushalte teilen ihren aus Photovoltaikanlagen gewonnenen Strom und sparen so nicht nur Kosten, sondern sorgen für einen nachhaltigeren Energieverbrauch. 80 weitere Haushalte sind derzeit auf der Warteliste. „Nach der Gründung im Vorjahr haben wir das letzte Jahr damit verbracht, alles vorzubereiten. Jetzt freuen wir uns, dass es funktioniert“, betont der Obmann der Initiative, Martin Fürndraht. Er weiß auch, wo noch Schwachstellen liegen: „Der Zugang ist relativ kompliziert. Es gibt eine Plattform von den Wiener Netzen, die sehr komplex gestaltet ist. Damit die Energiegemeinschaft gut funktionieren kann, muss dieser Prozess eindeutig einfacher gemacht werden.“

Im Moment liege der Fokus darauf, die EEG bekannter zu machen. „Wir haben Folder gestaltet, werden diese austragen und aktiv auf die Leute zugehen, da viele noch gar nicht wissen, was eine Energiegemeinschaft überhaupt ist oder macht“, weiß Fürndraht. Potenzial für die Zukunft der EEG sieht er „viel, doch da müssen alle Player am Markt mitspielen. Auch die Politik muss nachziehen und den großen Konzernen zeigen, dass das die Zukunft ist“.

Kapitalanlage in der Gemeinde

Die Sonnenstromproduktion in Niederösterreich soll in den kommenden Jahren erheblich steigen. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 10 Prozent der Photovoltaik-Leistung in Gemeindegebieten von den Gemeinden veranlasst worden sein. In Achau werden deshalb das Gemeindeamt, die Feuerwehr und Wertstoffsammelzentrum/Kläranlage/Bauhof mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden. Dabei sollen die Photovoltaik-Anlagen am Gemeindeamt und der Feuerwehr über ein Bürgerbeteiligungsprojekt finanziert werden. Damit schafft es die Gemeinde „rasch, die verfügbaren Dachflächen über eine Sale and Lease Back-Finanzierung zur sauberen Stromerzeugung zu nutzen“, erklärt Bürgermeister Johannes Würstl, Bürgerliste. Insgesamt umfassen die beiden Anlagen eine Leistung von rund 150 kWp. „Die Bürger profitieren von einer sicheren, nachhaltigen Kapitalanlage direkt im eigenen Ort.“ Ab Ende September können sich Achauerinnen und Achauer mit bis zu zehn Paneelen am Projekt beteiligen. Ein Baustein wird mit einem Kapital von 600 Euro angesetzt. Die Laufzeit wird zehn Jahre betragen, die Verzinsung drei Prozent.Das Projekt wird von der Energie- und Umweltagentur das Landes NÖ unter dem Projekt „Sonnekraftwerk“ unterstützt und begleitet. Über eine eigens eingerichtete Homepage sonnenkraftwerk-gemeinde.at kann man sich in Kürze über das Projekt Achau informieren.

„Wir müssen den Vertrauensverlust der letzten Jahre wiedergutmachen"

„Wir müssen den Vertrauensverlust der letzten Jahre wiedergutmachen“

Die EVN mit Sitz in Maria Enzersdorf arbeitet derzeit daran, ihre Kundinnen und Kunden durch günstigere Tarife und stabile Energieversorgung zu halten. „Wir spüren die Billiganbieter“, erklärt Konzernsprecher Stefan Zach. „Doch viele Konkurrenten haben sich letztes Jahr vor dem Winter zurückgezogen und ihren Kunden gekündigt. So konnten wir 40.000 Kundinnen und Kunden zurückgewinnen. Jetzt kommen die Billiganbieter allerdings wieder zurück.“ Insgesamt gäbe es jedoch eine positive Bilanz. „Die EVN überzeugt mit Stabilität und Verlässlichkeit“, sagt Zach. „Den meisten Menschen ist Sicherheit wichtiger als eine geringe Ersparnis. Viele wollen uns mit dem Thema auch nicht weiter auseinandersetzen müssen. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie gut betreut sind und fair behandelt werden. Daran arbeiten wir jetzt verstärkt.“