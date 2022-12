Unleistbar leistbar: Kaum finanzieller Spielraum in Mödling

mödling SPÖ-Klubsprecher Stephan Schimanowa bringt es auf den Punkt: „Wären da nicht die enormen Energiekosten und Zinserhöhungen, hätten wir ein gutes Budget vorliegen.“

Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP, hat diesbezüglich Zahlen parat: „Bei der Rückzahlung der Darlehenszinsen gehen wir von etwa 1,5 Millionen Euro aus – bislang waren es 300.000 Euro. Die Personalkosten haben wir mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro budgetiert. Ganz zu schweigen von den Energiekosten, die sich unserer Kalkulation nach zumindest vervierfachen werden: „4,8 statt 1,2 Millionen Euro.“ Der Strombedarf in den Schulen, Kindergärten und Amtsgebäude – hier vor allem im Wasserwerk und in der Abfallanlage mit den unzähligen Pumpen – sei nun einmal enorm.

Mit den etwa zwei Millionen Euro aus dem Antiteuerungspaket der Bundesregierung werde man in jedem Fall die Umsetzung energiesparender Maßnahmen intensivieren.

„Wir leisten uns ein herzeigbares Budget, mit dem wir eine vernünftige Antwort auf die schwierige Gesamtsituation geben.“

Peter Maschat

Wie’s Maschat auch dreht und wendet: Im Finanzierungshaushalt steht ein Minus in der Höhe von 5,3 Millionen Euro. Dennoch bleibt der Neubau des Kindergartens in der Quellenstraße (etwa 2,5 Millionen Euro) unangetastet, auch für den neuen Ballspielplatz in diesem Bereich stehen 200.000 Euro zur Verfügung. Im kulturellen Angebot gebe es ebenfalls keine Einschränkungen, freute sich Schimanowa: „Wir leisten uns ein herzeigbares Budget, mit dem wir eine vernünftige Antwort auf die schwierige Gesamtsituation geben.“

Für Maschat steht fest: „Ich bedanke mich bei allen, die den Spargedanken sehr ernstgenommen haben. Es ist nicht mein Budget, ich bin nur der Dirigent.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.