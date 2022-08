Europas größte LED-Anzeige: Nachhaltige Werbung in Wiener Neudorf

Michael Müllner-Baatz, Geschäftsführer von Number One, ist von den Vorteilen der LED-Beleuchtung überzeugt: „Wir können schneller agieren, haben geringere Rüstzeiten, können schnell das Sujet wechseln und sparen enorm an PVC-Material.“

Um noch nachhaltiger zu werden, soll die Werbetafel zukünftig mit Solarenergie versorgt werden. „Die Flächen dazu haben wir, das ist jetzt der nächste Schritt. Dann sind wir zu 100 Prozent nachhaltig“, so Müllner-Baatz. „Wir warten derzeit nur auf die Lieferung der Solarpaneele und den Wechselrichter, die die Energie in elektrischen Strom umwandeln.“

In der Werbeindustrie gehe es „immer mehr in die Richtung der Nachhaltigkeit. Auch wenn wir zu den Mitbewerbern sehen, merken wir, dass immer mehr auf LED umgestellt wird. Der gesamte österreichische Markt in dem Segment stellt sich neu auf“, meint Müllner-Baatz.

