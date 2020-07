Um den „Urlaub zu Hause“ noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, hat die Marktgemeinde eine besondere Ferienaktion für Kinder und Familien eingerichtet, bei der man quasi vor der Haustüre auf Entdeckungsreise gehen kann: Bis 25. September gibt es eine natur- und heimatkundliche Entdeckungstour zu interessanten Plätzen im Ort – Naturjuwele, historischen Stätten und tolle Freizeiteinrichtungen.

Erklärungen und Routen gibt es in einem eigenen Infoalbum, das gratis in der SIB-Servicestelle im Gemeindeamt und ausgewählten Brunner Betrieben erhältlich ist.

An zehn in der Gemeinde befindlichen Stationen kann man Sonderstempel fürs Album sammeln. Ist das Heft vollständig, sollte man es zwischen 14. und 25. September im SIB vorlegen – dann nimmt man an einer Verlosung von Sachpreisen teil.

Dieter Zelber, SPÖ, zuständiger Gemeinderat für Familie und Sport freut sich über eine weitere „attraktive Freizeiteinrichtung. Wir sind stets bestrebt, das Angebot auszubauen und zu verbessern. Mit der Stempelspaß Tour probieren wir heuer etwas ganz Neues aus“.

Die natur- und heimatkundlichen Inhalte hat der Brunner Wissenschaftskommunikator Robert Krickl, unter anderem Initiator der Mineralien- und Römertage, sowie Weltrekordhalter (größte Kristallstrukturmodell), beigetragen: „Vor der Haustüre gibt es so viel zu entdecken“, weiß er. „Durch diese Aktion können Aktivitäten im Freien mit Spaß und Lernen optimal verbunden werden.“

www.brunnamgebirge.at