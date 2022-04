Gießhübl: Kindergarten-Projekt hat absoluten Vorrang

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Der Kindergarten hat Vorrang, darüber scheinen sich alle Fraktionen einig zu sein. Deshalb steht das Projekt nun auf der Tagesordnung des Gemeinderates ganz oben.

Derzeit hat der Ort zwei Kindergärten, einer davon ist seit Jahren in einem Container untergebracht. Das soll sich ändern: Im ehemaligen Restaurant „Bärenhütte“ sollen alle Kindergartengruppen Platz finden.

„Ich bin guter Hoffnung, dass alle dieser Variante zustimmen, wir das Areal auf 30 Jahre mieten und dann die Option auf einen Kauf haben“, fasst Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, zusammen. Zuvor müssen dann noch bauliche Adaptionen vorgenommen werden. Fix avisiert ist auch die Übersiedlung des Bauhofes zum Wirtschaftshof. Hier ist man in der Ausschreibungsphase.

Was mit dem frei werdenden Gelände passieren soll, ist derzeit nicht in Diskussion. Das Autohaus Mayer hatte Bedarf und und Kaufinteresse angemeldet, dabei ging es um eine Summe von 350.000 Euro. Als bekannt wurde, dass sich auch Supermärkte für das Gelände interessieren, dabei ginge es allerdings um wesentlich höhere Summen, hegte man Bedenken hinsichtlich der daraus resultierenden Verkehrsbelastung. „Derzeit gibt es keinen Anlass für eine Entscheidung, das hat noch Zeit“, so der Ortschef.

