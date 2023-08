Krankenpflegeschule Baden: Führungsposition ist nachbesetzt

„Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden ist für mich eine Bildungseinrichtung mit professioneller Ausbildungsarbeit sowie einem vielfältigen Ausbildungsangebot in verschiedensten Fachdisziplinen inklusive des Dritten Lernortes. Eines meiner Anliegen ist es, geeignete Rahmenbedingungen zur Qualitätssicherung in der theoretischen und praktischen Ausbildung unter Berücksichtigung personeller und finanzieller Ressourcen zu schaffen“, freut sich Markus Zeitlhofer über die neue Herausforderung. Als bedeutenden Faktor sieht Zeitlhofer die „offene, wertschätzende und vertrauensvolle Kommunikation“.

Der Begriff „Dritter Lernort“ kommt aus der Pflegedidaktik. Damit ist der Bereich „Training und Wissenstransfer“ gemeint und stellt eine Verbindung zwischen den Lernorten „Schule“ und „Praxis“ her, um bei der „Praxis-Theorie“-Meinungsvielfalt ein positives Gefüge zu erzielen.

Claudia Herbst, Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Baden-Mödling gratulierte Zeitlhofer auch in ihrer Funktion als wissenschaftliche Leiterin des Gesundheits- und Krankenpflegeschule „im Namen der gesamten Klinikleitung Zeitlhofer zur Bestellung“.

Von Wien über Stockerau nach Baden

Markus Zeitlhofer diplomierte 1988 an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am AKH der Stadt Wien. Der gebürtige Amstettner begann seine Berufslaufbahn ebenso am AKH in Wien. 1993 begann er als Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe. 1997 absolvierte er den Universitätslehrgang für lehrendes Krankenpflegepersonal. Seit 2002 ist Zeitlhofer als Pflegelehrer an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Stockerau tätig, wo er Ende 2020 bis Anfang 2022 die stellvertretende Leitung innehatte. Nach Weiterbildungen im Bereich „Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung“ und „Führungsaufgaben“ absolvierte er 2013 das Magisterstudium der Gesundheitswissenschaften an der UMIT in Wien. 2018 erwarb er die Zusatzausbildung zum Kinästhetik-Trainer-Stufe 1. Ausgleich zu seinem Beruf findet der in Wien lebende an seinem Nebenwohnsitz im Wechselgebiet in der Natur beim Wandern und in seinem Garten mit den Haustieren. Für sich neu entdeckt hat der 54-jährige „seit Kurzem das Mountainbiken“.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule bietet folgende Ausbildungen an: Pflegeassistenz (PA), 1-jährige Ausbildung, Pflegefachassistenz (PFA), 2-jährige Ausbildung und Zweites Ausbildungsjahr PFA für PA, 1-jährige Ausbildung - sämtliche Kurse starten im September. Anmeldungen und Infos unter

www.pflegeschulen-noe.at

gukps@baden.lknoe.at