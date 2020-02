Coronavirus: Ein Verdachtsfall in Mödling negativ .

Entwarnung hat es am frühen Samstagnachmittag in einem Coronavirus-Verdachtsfall in Niederösterreich gegeben. Untersuchungsergebnisse im Landesklinikum Mödling waren negativ. Der Mann sei nach Hause entlassen worden, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mit.