Grüne-Sprecherin Simone Jagl hält es für wichtig, dass nach der Info-Veranstaltung noch einmal intensiv über die Aufteilung der Verkehrsströme nachgedacht wird. Sie meint: „Aus unserer Sicht wäre ein Verkehrskonzept der nächste Schritt. Denn ob die Josef Bauer-Straße durch die Errichtung von durchmischten Wohnformen tatsächlich massiv belastet werden würde, das alles sind Spekulationen und Mutmaßungen, solange keine Zahlen am Tisch liegen.“

Für Unmut unter den Besuchern hatte gesorgt, dass die ARE Development einen Stellplatzschlüssel für Pkw-Abstellplätze von 1:1,5 präferiert. Und, dass der Verkehr von den Tiefgaragen weg über die Josef Bauer Straße erfolgen soll. Dagegen legten die Bewohner Josef Bauer Straße massive Bedenken ein.

Infrastruktur muss mit Projekt wachsen

SPÖ-Vizebürgermeister Josef Spazierer weist auf ein anderes Problem hin: „Ein großer Punkt ist die Infrastruktur. Hier ist noch offen, welche Maßnahmen von der jetzigen Eigentümerin getroffen werden.“

Neuralgische Punkte wären außer der Lenkung der Verkehrsströme noch die Kapazität des Kanals und der Wasserleitung. „Es kann nur dann eine Zustimmung der Gemeinde zur Umwidmung des Areals in Bauland-Wohngebiet geben, wenn die ARE ihre Hausaufgaben gemacht hat“, erklärt Spazierer.

Das sieht Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, genauso. „Das Einzige, was bis jetzt fix ist, ist die finanzielle Beteiligung der BIG an einem neuen Kindergarten. Ein Verkehrskonzept zu erstellen ist Aufgabe der ARE, bei der letzten Präsentation war keine Rede von Regenwasserkanal, Pumpwerk und Wasserleitung. Außerdem kann es nicht sein, dass die Ortsstraße als alleinige Baustellenzufahrt während der Bauphase dient und dann womöglich auf Gemeindekosten saniert werden muss. Außerdem werden wir nicht davon abrücken, zwei Stellplätze pro Wohneinheiten, die größer als 40 Quadratmeter sind, zu fordern. Das ist jetzt schon in Biedermannsdorf Usus, es wäre sinnbefreit, davon abzuweichen“, betont die Ortschefin. Sie setzt auf weitere Gespräche mit der ARE.

Die ARE sieht die Info-Veranstaltung hingegen positiv. Sprecherin Sabine Martinz erklärt: „Bei der Informationsveranstaltung wurde das vorläufige Ergebnis aus dem gemeinsam mit der Gemeinde durchgeführten Planungsverfahren für Schloss Biedermannsdorf präsentiert. Das Feedback der Bürger haben wir als sehr positiv wahrgenommen. Die Ideen und Anregungen der Anrainer zum Thema Verkehr werden wir in einem detaillierten Verkehrskonzept evaluieren und unterschiedliche Lösungsvarianten von Experten untersuchen lassen. Damit schaffen wir eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die weitere Planung.“