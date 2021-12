Arbeitsmarkt in Mödling wegen unsicherer Situation angespannt

Alles in allem waren im November 3.683 beim Arbeitsmarktservice (AMS) Mödling gemeldet (-1.095 gegenüber 2020). Aber: Nicht zuletzt wegen der einsetzenden Saisonarbeitslosigkeit verzeichnet das Team rund um Geschäftsstellenleiter Werner Piringer aktuell „verstärkten Kunden-Andrang. Die Anzahl der ausgegebenen Arbeitslosengeldanträge ist ab Lockdown-Beginn um fast 74 Prozent gegenüber der Woche davor gestiegen“.

Auch Anfragen zur Kurzarbeit haben zugenommen, was allerdings „auch zeigt, dass die Unternehmen ihre Belegschaften während des Lockdowns behalten und nicht in Arbeitslosigkeit schicken möchten“, merkt Piringer an: Deshalb seien „Existenzsicherung für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und Unterstützung für Betriebe, die von den Einschränkungen betroffen sind, zentrale Aufgaben“.

Trotzdem der nicht gerade rosigen Situation sei es gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu senken – von 1.319 Personen (im April) auf 875. Ebenso stark rückläufig (gegenüber November 2020) sei die Anzahl der Jugendlichen ohne Job. Um das Zusammenfinden von Lehrstellensuchenden und Betriebe zu erleichtern, fand vor dem Lockdown ein „Lehrlingsmatching“ statt. Vier Tage lang hatten 15 Firmen aus dem Bezirk Mödling und 42 Lehrstellensuchende die Möglichkeit, einander kennenzulernen. Organisiert wurde die Veranstaltung durch das AMS Mödling und der QBA-Qualifizierungs- und Beratungsakademie KG. „Mit heutigem Stand konnten drei Jugendliche eine Lehrstelle antreten, 21 Schnupperpraktika wurden vereinbart“, freut sich Piringer. Im Frühjahr und Herbst werde es daher erneut derartige Termine geben.