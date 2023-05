In Mödling sorgen Dog &Waste Watcher für gedeihliches Miteinander

Diese Initiative wurde von Abfallwirtschafts-Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, 2015 ins Leben gerufen. Bereits in den ersten Wochen war das Echo durchaus positiv. Zu Beginn mussten das Einsatzteam allerdings noch einige schlechte Erfahrungen machen. „Eine Kollegin hat eine Ohrfeige bekommen, als sie einen älteren Hundehalter aufmerksam gemacht hat, dass er den Haufen seines Hundes wegräumen solle“, erzählt Dog & Waste-Watcherin Claudia Haider-Kasztler. Sie selbst hatte zu Beginn auch eine Situation, an die sie sich noch genau erinnert. „Ein Hund mit einem Stromhalsband. Da hatte ich einen sehr hoher Adrenalinspiegel. Ich bat den Mann, dem Hund das Halsband abzunehmen.“ Ein Foto des Hundehalters und des Nummernschildes wurde an die Behörde weitergeleitet.

Mitmenschen zur Eigenverantwortung motivieren

Diese haarigen Einsätze sind normalerweise nicht an der Tagesordnung. Der Aufgabenbereich des Teams mit Gabriela Bone-Geyer, Irene Husczawa, Yvonne Stallinger und Claudia Haider-Kasztler umfasst neben Hundebelangen auch Beschwerden, welche von der Gemeinde weitergeleitet werden. „Wenn der Nachbarshund den ganzen Tag bellt, schauen wir vorbei. Wir haben aber auch eine super Kooperation mit der Polizei. Bei gefundenen Hunden werden wir eingeschaltet und entlasten so die Polizei“, erläutert Haider-Kasztler. Dies ist möglich, da sie mit Chiplesegeräten ausgestattet sind und die Halter eruieren können.

2021 wurden die Dogwatcher zu den Dog & Waste-Watchern. Nun haben diese neben den Angelegenheiten rund um den Hund auch ein Auge auf die Sauberkeit. „Unser Ziel ist, dass wir keine Hundehaufen mehr aufheben müssen, sondern die Menschen es selbst tun. Alles in allem ist unser Bestreben, dass alle gut miteinander auskommen: Jogger, Radfahrer, Hundehalter und Menschen ohne Hund. Wir sind alle in der Natur, wenn jeder egoistisch ist, wird es nicht funktionieren“, betont Haider-Kasztler.

„Das gedeihliche und verständnisvolle Miteinander von Hundefreunden und jenen ohne vierbeinigen Freund hat sich in diesen acht Jahren deutlich verbessert“, ziehen Olischer und Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, positive Bilanz: „Auch für das leidige Hundekotproblem konnten viele Hundehalterinnen und Hundehalter nachhaltig sensibilisiert werden.“

Die nächsten Veranstaltungen und Termine rund um den Hund: Kommende Veranstaltungen und Termine rund um den Hund: Hundestammtisch in der Hundezone Boznergasse (3. Juni) und Otto Scheff-Weg (9. September).

